Presupuesto 2026: el Concejo sesionará el 18 de diciembre

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán realizó una nueva reunión de Labor Parlamentaria para organizar la próxima sesión ordinaria. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, doctor Fernando Arturo Juri, junto a los presidentes de los distintos bloques políticos.

En la mesa de trabajo se definió el Orden del Día, que será tratado el jueves 18, a partir de las 9, en el recinto del Concejo. Los ediles acordaron que la jornada tendrá como uno de sus ejes principales el análisis del Proyecto de Presupuesto 2026 para la Capital.

Presupuesto y Tarifaria al centro del debate

Además del Presupuesto, se resolvió incluir en el temario la actualización de la ordenanza Tarifaria, herramienta que fija los tributos y tasas municipales que servirán de respaldo a la ejecución presupuestaria del próximo año.

De la reunión participaron los concejales Ernesto Nagle, Federico Romano Norri, Gastón Gómez, Carlos Arnedo, José María Canelada, Carlos Ale, Ana González, Emiliano Vargas Aignasse, Leandro Argañaraz y Ramiro Ortega, quienes acordaron el listado de proyectos que serán debatidos en la sesión, incluyendo otras iniciativas de interés institucional y comunitario para la ciudad.