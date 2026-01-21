Pre-Lluvia y rutas en el balance tras la crecida del río Lules

La crecida del río Lules dejó daños sobre el cauce y la Ruta Provincial 321, pero sin evacuaciones en la ciudad. En una reunión con el ministro del Interior, Darío Monteros, la intendenta de San Isidro de Lules, Marta Albarracín, detalló el impacto del temporal y sostuvo que el trabajo preventivo del programa Pre-Lluvia ayudó a evitar consecuencias mayores para las familias.

Según relató la jefa municipal, el aumento del caudal estuvo asociado a lluvias intensas en zonas de alta montaña, pedemontaña, Nogalito y Duraznillo: “Estas inclemencias climáticas en alta montaña, pedemontaña, Nogalito y Duraznillo azotaron nuestro río. La creciente se llevó gran parte de la ruta 321 y del asfalto”.

La intendenta precisó que hubo dos momentos críticos durante la madrugada, a partir de alertas recibidas por Defensa Civil.

“Hoy pude venir y contarle en primera persona todo lo que pasó en Lules, y ya estamos trabajando”.

En el plano social, aseguró que el foco del problema fue el río y no se registraron traslados preventivos de familias. Marta Albarracín: “No hubo evacuados en Lules, y eso se lo debemos al trabajo del Pre-Lluvia. No tuvimos familias afectadas por inundaciones; lo que sufrimos fue exclusivamente en el río”.

Albarracín también indicó que se enviaron maquinarias y que existe un camino alternativo para sostener actividades mientras se recupera la zona afectada en la Quebrada; además, señaló que el caudal bajó más del 50% y que se mantiene el estado de alerta ante nuevas lluvias. En la coordinación mencionó al ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur.