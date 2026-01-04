Posición de Osvaldo Jaldo frente a los hechos en Venezuela

Practicamente con el título de “Posición frente a los hechos que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela”, el gobernador Osvaldo Jaldo emitió un documento poco despues de conocerse la detención del ex presidente de ese país Nicolas Madura.

El texto completo es el siguiente:

“Como gobernador de Tucumán y como representante de un pueblo que cree profundamente en la democracia, la paz y el respeto entre las naciones, siento la responsabilidad de expresar con claridad nuestra posición frente a los hechos que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela.Los tucumanos creemos en la democracia y en gobiernos que respeten la voluntad popular. Ningún país puede construir un futuro cuando se persigue, se reprime y se gobierna de espaldas a su gente, negando derechos y cerrando caminos de diálogo.

Lo ocurrido en Venezuela es la consecuencia de años de abandono de esos valores esenciales. Cuando un Estado deja de cuidar a su pueblo y permite que el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado se instalen y se fortalezcan, no solo destruye su propio país, sino que se convierte en una amenaza para toda la región.Por eso sostenemos que no hay desarrollo posible sin democracia, no hay justicia social sin instituciones fuertes y no hay futuro si no se combate con firmeza al narcotráfico y al terrorismo. Estos flagelos se llevan a nuestros jóvenes, rompen familias y comprometen el porvenir de nuestros hijos y nietos.Desde nuestro lugar reafirmamos una convicción profunda: defender la vida, la paz y la legalidad es una obligación indeclinable. El mundo necesita decisiones firmes para poner fin a los dictadores y a quienes amparan el delito. Ese es el compromiso que sostenemos, siempre del lado de los pueblos, de la democracia y de la dignidad humana".