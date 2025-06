Porque salió campeón Platense y no River ni Boca

Carlos Roldán, quién es hoy coordinador de las inferiores de San Martín, tuvo una larga charla de fútbol y habló de Platense, el nuevo campeón del argentino, los diferentes cambios y todo lo que se ve en el profesionalismo argentino. Esta es la conversación de la perldista Mariana Herrera con Roldan en el programa “Tucumán con Todo”, que se emite por América Tucumán en duplex con Radio 21 AM 1120.

Comenzo diciendo que esta “contento, ¿no? Porque el fútbol que siempre dicen que son los grandes que ganan los campeonatos esta vuelta no fue así, ¿no?Periodista : No fue así. Hablamos de un platense que le ganó a Racing, le ganó a San Lorenzo, le ganó a River, llegó a la final, salió campeón, pero muchos cuestionan, ¿por qué pasa esto en el fútbol argentino hoy?

Roldán : ¿Y por qué? Porque hoy con tener nombres, solamente, no se ganan, que hoy es trabajo pura y exclusivamente, es compromiso, es tener la relación técnico, cuerpo técnico, jugadores, dirigentes, que esté todo orientada a la búsqueda de lo mejor. Me parece que ahí está la cosa. Ya decir con los nombres no puedes hacer nada. Si no tenés trabajo, es muy difícil, es muy difícil que puedas conseguir logros.

Periodista : E incluso en este formato de torno lo que vimos es que los visitantes eran los que ganaban, con lo cual de alguna manera hay incidencia ya, o no hay, de esto de, el apoyo de las hinchadas o hay más presión para los locales.

Roldán: No creo en las presiones. Sí que es importante, sí que es importante. De hecho, que ahora se iba a abrir el tema de ir un cupo del visitante, del regreso. Pero, a mí me parece, que termina jugando mejor aquel que va solo, que los que van acompañados, como que, parecería que sientan menos presión.

Periodista : ¿Se mentaliza los jugadores justamente para esto, para estar de alguna manera fríos ante ese jugador extra que tiene el equipo local, que es la hinchada?

Roldán: Sí, si, vos sabes que algunos nos decían que venir a jugar, por ejemplo, a la cancha de San Martín, así que ellos se impulsaran un tanto más por la presión que iban a tener los jugadores locales más que los visitantes. Pero, está tan parejo el fútbol, tan parejo, está tan parejo, dentro de los equipos, está tan parejo, dentro de los entrenadores, que solamente de aquellos que conforman un muy buen grupo que mentaliza y que trata de inculcarles, precisamente, que el compromiso tiene que estar con el otro, con el compañero, con el par. Me parece que ahí es donde podes lograr objetivos. Yo decía este año: San Martín, casi no tiene nombres, como tenía el año pasado. Y de pronto hay que creer, hay que confiar, hay que buscar, de que el equipo pueda funcionar, más allá de que un día un partido puedes jugar bien, otro regular, y eso es lo que entendió la dirigencia. Y a eso apunta la dirigencia. De hecho que nosotros le dimos cuatro, cinco jugadores jóvenes, donde también ellos están apoyando el cuerpo técnico local, un plantel con sentido de partencias. Que consigan esos logros como lo hizo Platense, como Huracán mismo, más allá de ser una institución importante, pero que no sale campeón. Todos los años protagoniza torneo.

Periodista : Así es sin lugar a duda, y allí quizás la figura del entrenador, en lo que decís, es importante debido a que un plantel muy caro, por ejemplo, en primera edición lo vemos mucho, Boca River, tiene una diferencia económica abismal con otros equipos, no te aseguran necesariamente llegar a conformar un equipo.

Roldán: No, es verdad. Bueno, tiene mucho que ver los Estados de ánimo. El Estado de ánimo, a lo mejor, para enfrentar un equipo como Boca- River, es uno y, para enfrentar a Platenses otros. Entonces, después, dentro de la cancha, son once contra once, son todos iguales, que la diferencia, la marca aquel que hace mejor las cosas, aquel que tiene una alta concentración en lo que pretendió y planteó el cuerpo técnico entre el compañero que se tira. Veíamos que contra uno de Huracán había tres o cuatro de Platenses. Entonces, me parece que ahí está la cosa. Desde ahí, hay que aprender, más allá, de que cuando pudieron jugar jugaron. Pasó con el PSG y con el Inter, también. Pasó con el Barcelona y el Inter. Las grandes instituciones que conforman grandes equipos en esta última etapa, casi no pudieron concretar lo que buscaron cuando armaron todos esos conjuntos.

Periodista: Y esto de la parte mental y la mentalización de los objetivos para los jugadores y para los equipos ¿qué rol juega en esto de llegar finalmente a lograr cuestiones? Por ejemplo, veíamos el entrenador de Huracán reivindicando el segundo puesto, incluso yendo a la conferencia de prensa con la medalla. Cosa que, usualmente, no se ve, porque además recordemos que Huracán clasificó a octavos de Sudamericana de manera muy holgada y muy bien, también, jugando en dos torneos.

Roldán: Sin duda, sin duda. Decís que sí hay que darle valor al segundo puesto. Convengamos lo siguiente: que en los torneos que son cortos, tal vez en este caso, Platense sacó la ventaja y terminó en el lugar que terminó, campeón. En los torneos largos, generalmente, generalmente, llegan las instituciones más importantes que tienen mayor recambio. Hoy las instituciones más importantes estuvieron competiendo en uno de los torneos, a la vez, donde eso, le quita y le resta la contracción y la concentración para encarar, por ejemplo, un torneo. ¿Qué es lo que prioriza el cuerpo técnico o la institución para jugar?: Copas Libertadoras, Copas Sudamericanas, torneos y, de pronto, es ahí donde el llamado chico, el equipo llamado chico, porque ahora ya no hay más equipos chicos, es, el que en distancias cortas, tal vez saca una ventaja como lo hizo Platense.

Periodista: Y quizás en esa comparación, el ejemplo que tenemos de que no siempre eso puede salir bien para un equipo grande es Boca, que el año pasado quedó sin nada, en este afán de alguna manera querer elegir torneos

Roldán: Sí, por supuesto, Boca. Lo que le pasó a Gallardo que contrató, contrató, contrató River y no encontraba el equipo. Boca a lo mismo le pasó con Gago, donde hicieron contrataciones, totalmente, totalmente, caras con una economía donde, bueno, en Boca en River, salen dinero por todas partes, por la cantidad de socios que tiene. Pero trataron de buscar grandes jugadores, grandes nombres y que después terminaron sin equipo, sin conformar un buen equipo.

Periodista: En ese sentido y ya viniendo bien al ámbito local, cuál es la importancia del trabajo, como por ejemplo, el que se está haciendo en San Martín, de ponerle mucho y mucho esfuerzo y mucho hincapié a la formación de jugadores y al crear inferiores fuertes.

Roldán : Yo creo que, bueno, San Martín tiene mucho que ver el hincha, ¿no?. Porque es muy exigente. Bueno, el hincha es muy fiel en San Martín y hay que escucharlo, hay que atenderlo, pero también el hincha tiene que atender y entender a la institución o al cuerpo técnico y al plantel que tienen en ese momento. Hoy tienen un plantel altamente representado por la mayoría, gente de club, desde el cuerpo técnico, hacia el plantel, hay mucha gente con sentido de pertenencia. Yo recuerdo que nosotros no traíamos grandes nombres y sin embargo llegamos a los lugares donde llegamos.Si bien después no te mantenés, bueno, ese es otro punto, ese es otro punto. Pero para llegar yo no creo que considero que se necesita traer muchos jugadores de nombres, sino hay que ir a buscarlo del club. Y eso es lo que hizo la institución este año. El dirigente, el cuerpo técnico, los jugadores, me parece que se concentraron en eso, en lo que le había pasado el torneo anterior, donde, tal vez, grandes incorporaciones que hicieron no pudieron darle lo que pretendían. Ahora esperemos que se pueda llegar a dar, esperemos que esté relacionado, no tiene el hincha mucha comprensión todavía en eso, porque le dura lo que pasó el año pasado. Pero me parece que tiene que tener confianza, tiene que tener fe, tiene que tener lo que el hincha tiene de sostener procesos, porque no solamente la dirigencia en el cuerpo técnico, los jugadores sostienen los procesos, sino son los hinchas que sostienen los procesos a través de eso, de esa bronca, que a veces te da, de no ver jugar bien a tu equipo de ganar.

https://youtu.be/a_E9KNIPsyA?si=epzQWTisr5Xc4y4G