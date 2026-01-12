Policía Lacustre realizó rescates en El Cadillal, Aguas Chiquitas y El Mollar

Un operativo de la División Policía Lacustre desplegado en la zona de El Cadillal derivó en tareas de asistencia y rescate en distintos puntos del espejo de agua y sus alrededores.

Entre los procedimientos, los efectivos auxiliaron a un joven en Aguas Chiquitas y realizaron intervenciones náuticas que concluyeron sin lesiones de consideración para las personas involucradas.

Asistencia en Aguas Chiquitas

Según el reporte, el joven —de 20 años— presentaba politraumatismo en uno de sus brazos, además de evidente cansancio y un marcado estado de nerviosismo. Pasadas las 15 horas, un equipo de la División Policía Lacustre se dirigió hacia Aguas Chiquitas para asistirlo, ya que una lesión en una extremidad le impedía continuar el recorrido.

Al localizarlo, los efectivos lograron estabilizarlo y contenerlo, y luego iniciaron el descenso por el trayecto, que finalizó de manera exitosa. Posteriormente fue trasladado al Caps de la zona. Tras la evaluación médica inicial, se recomendó su derivación al Hospital Centro de Salud para controles más minuciosos.

Otro rescate

En paralelo, otro equipo que realizaba patrullajes náuticos en la zona conocida como “Palo alto” advirtió una situación de riesgo: una mujer y dos menores habían caído de un kayak. La intervención fue inmediata: fueron rescatados y trasladados a tierra firme.

Remolque de una embarcación en La Angostura

Un tercer hecho, de características similares, se registró en el Dique La Angostura. Allí, dos hombres quedaron varados al sufrir desperfectos mecánicos en su embarcación, sin posibilidad de retornar a la orilla. Con un trabajo coordinado, el personal aseguró el casco y remolcó la embarcación hasta la zona del Club Náutico.

De acuerdo a la información oficial, ambas personas se encontraban en perfecto estado de salud al finalizar el procedimiento.