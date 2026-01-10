Vía Tucumán

Poder Judicial y una política de soberanía informática

Señalaron los doctores Josefina Sánchez y Marcelo Celar, funcionarios judiciales

Colaboración Doctora Virginia Almirón Matteucci

10 de enero de 2026,

Poder Judicial y una política de soberanía informática
Doctores Josefina Sánchez y Marcelo Celar, funcionarios judiciales

La doctora Josefina Sánchez y el doctor Marcelo Celar también hablaron sobre la digitalización y lo importante de los procesos desde la tecnología en el Poder Judicial de Tucumán. Esto es parte de la entrevista con los importantes funcionarios judiciales:

-.Doctora Sánchez ¿cómo evalúa este proceso desde su lugar?

-Es un gran acierto de la Corte haber fijado una política de soberanía informática, que se asientan en una autonomía. Los sistemas son desarrollados íntegramente por personal propio y la infraestructura también es propia. Esto permite control total. La gobernanza de la información judicial, que es extremadamente sensible.Además, es importante destacar, el Poder Judicial se somete a auditorías externas realizadas por universidades nacionales para garantizar seguridad, confiabilidad y robustez del sistema.

-Doctor( Marcelo Celar), ¿Cuál es su función específica?

-Estoy a cargo de la Oficina de Gestión Judicial, trabajamos en reformas procesales, gestión por procesos, estadísticas y acompañamos la implementación del expediente digital. Tratamos de tener una mirada transversal sobre todas las innovaciones que tiene la provincia y el sistema judicial. Tucumán atraviesa un cambio de era: digital y procesal. Históricamente trabajábamos con códigos escritos que era, básicamente, copiar y pegar códigos de otras provincias. Hoy tenemos procesos orales y digitales en materia penal, civil, familia y, estamos trabajando, en el plano laboral, la oralidad. Esto transforma el acceso a la justicia. Ingresan aproximadamente 64.000 procesos por año en Tucuman, de los cuales 50.000 son juicios, y el resto, mediaciones que pueden derivar en juicios y otros requerimientos. En muchos casos, los ciudadanos hoy pueden estar presentes ante jueces que escuchan directamente sus testimonios, tanto en el ámbito penal como civil, familia y es un gran cambio para la justicia. La estructura también cambió: pasamos de juzgados tradicionales, centenarios, donde se encontraba el juez, secretario y cantidad de empleados para conformar una oficina a pasar a oficinas de gestión asociadas. Los jueces trabajan con sus relatores y el soporte lo brindan estas oficinas. Se han reconfigurado los juzgados.

-Hay una película que es “Belen”, en la cual los tres camaristas que se nombran siguen ahí y hay una parte de la película en donde se busca el expediente que no se lo entregaban por que el fiscal no dejaba. Esa época ya no pasa mas?

-Hoy, salvo expediente penales y de familia, porque son cuestiones sensibles, todos los expedientes son públicos y accesibles a un click de los ciudadanos. Se puede entrar a cualquier proceso. Los penales tienen todavía su reserva, mas allá de que el proceso puede ser publico. Cuando pasa a la audiencia, se videograba la audiencia. El abogado puede acceder a ver ese expediente por que justamente lo que se ha transitado es esto del expediente físico que antes estaba en un juzgado cambio y esta alojado en la dimensión digital, en el “Data Center”. Ya no hay una territorialidad para acceder al expediente

-Cuando yo voy a presentarme me piden una serie de información para iniciar y que se incorpora en un formulario

-Doctora Sánchez: Si, nosotros tenemos un formulario de inicio de causas a donde pide una serie de información y que está vinculado al RENAPER, para verificar la identidad de las personas y también a una base de datos de ARCA, para verificar datos de empresas o personas jurídicas, si es cierta la información

-¿Un juicio que lleva años, como se lo lleva hoy?

-Celar: En cuanto a los plazos, en 2025, el 70% de los procesos tuvo sentencia definitiva en el primer año. Un numero bastante alto que permite a la Corte un monitoreo online de estos indicadores. Otro de los puntos es que, en el 2020 en la provincia había más de 10.193 escritos vencidos y esto fue bajando, progresivamente, hasta un punto en el que, el dia 3 de noviembre pasado, se registró por primera en la historia, cero escritos vencidos en toda la provincia y en todos los fueros.

-Yo por ejemplo puedo saber cuánto trabajo un juez?

-Sánchez: Si, en audiencias cuanto tiempo estuvo, las horas, que firmo, actuaciones. Nuestro sistema permite monitorear productividad, audiencias, firmas y tiempos de trabajo, lo que genera mayor transparencia.

-Apoyaron los abogados?

-Celar: Todo esto fue posible gracias al acompañamiento de los operadores jurídicos, varias dirigencias del Colegio de Abogados, ó sea, especialmente, los abogados tuvieron un trabajo intenso con quienes existe un feedback constante.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS