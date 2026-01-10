Poder Judicial y una política de soberanía informática

La doctora Josefina Sánchez y el doctor Marcelo Celar también hablaron sobre la digitalización y lo importante de los procesos desde la tecnología en el Poder Judicial de Tucumán. Esto es parte de la entrevista con los importantes funcionarios judiciales:

-.Doctora Sánchez ¿cómo evalúa este proceso desde su lugar?

-Es un gran acierto de la Corte haber fijado una política de soberanía informática, que se asientan en una autonomía. Los sistemas son desarrollados íntegramente por personal propio y la infraestructura también es propia. Esto permite control total. La gobernanza de la información judicial, que es extremadamente sensible.Además, es importante destacar, el Poder Judicial se somete a auditorías externas realizadas por universidades nacionales para garantizar seguridad, confiabilidad y robustez del sistema.

-Doctor( Marcelo Celar), ¿Cuál es su función específica?

-Estoy a cargo de la Oficina de Gestión Judicial, trabajamos en reformas procesales, gestión por procesos, estadísticas y acompañamos la implementación del expediente digital. Tratamos de tener una mirada transversal sobre todas las innovaciones que tiene la provincia y el sistema judicial. Tucumán atraviesa un cambio de era: digital y procesal. Históricamente trabajábamos con códigos escritos que era, básicamente, copiar y pegar códigos de otras provincias. Hoy tenemos procesos orales y digitales en materia penal, civil, familia y, estamos trabajando, en el plano laboral, la oralidad. Esto transforma el acceso a la justicia. Ingresan aproximadamente 64.000 procesos por año en Tucuman, de los cuales 50.000 son juicios, y el resto, mediaciones que pueden derivar en juicios y otros requerimientos. En muchos casos, los ciudadanos hoy pueden estar presentes ante jueces que escuchan directamente sus testimonios, tanto en el ámbito penal como civil, familia y es un gran cambio para la justicia. La estructura también cambió: pasamos de juzgados tradicionales, centenarios, donde se encontraba el juez, secretario y cantidad de empleados para conformar una oficina a pasar a oficinas de gestión asociadas. Los jueces trabajan con sus relatores y el soporte lo brindan estas oficinas. Se han reconfigurado los juzgados.

-Hay una película que es “Belen”, en la cual los tres camaristas que se nombran siguen ahí y hay una parte de la película en donde se busca el expediente que no se lo entregaban por que el fiscal no dejaba. Esa época ya no pasa mas?

-Hoy, salvo expediente penales y de familia, porque son cuestiones sensibles, todos los expedientes son públicos y accesibles a un click de los ciudadanos. Se puede entrar a cualquier proceso. Los penales tienen todavía su reserva, mas allá de que el proceso puede ser publico. Cuando pasa a la audiencia, se videograba la audiencia. El abogado puede acceder a ver ese expediente por que justamente lo que se ha transitado es esto del expediente físico que antes estaba en un juzgado cambio y esta alojado en la dimensión digital, en el “Data Center”. Ya no hay una territorialidad para acceder al expediente

-Cuando yo voy a presentarme me piden una serie de información para iniciar y que se incorpora en un formulario

-Doctora Sánchez: Si, nosotros tenemos un formulario de inicio de causas a donde pide una serie de información y que está vinculado al RENAPER, para verificar la identidad de las personas y también a una base de datos de ARCA, para verificar datos de empresas o personas jurídicas, si es cierta la información

-¿Un juicio que lleva años, como se lo lleva hoy?

-Celar: En cuanto a los plazos, en 2025, el 70% de los procesos tuvo sentencia definitiva en el primer año. Un numero bastante alto que permite a la Corte un monitoreo online de estos indicadores. Otro de los puntos es que, en el 2020 en la provincia había más de 10.193 escritos vencidos y esto fue bajando, progresivamente, hasta un punto en el que, el dia 3 de noviembre pasado, se registró por primera en la historia, cero escritos vencidos en toda la provincia y en todos los fueros.

-Yo por ejemplo puedo saber cuánto trabajo un juez?

-Sánchez: Si, en audiencias cuanto tiempo estuvo, las horas, que firmo, actuaciones. Nuestro sistema permite monitorear productividad, audiencias, firmas y tiempos de trabajo, lo que genera mayor transparencia.

-Apoyaron los abogados?

-Celar: Todo esto fue posible gracias al acompañamiento de los operadores jurídicos, varias dirigencias del Colegio de Abogados, ó sea, especialmente, los abogados tuvieron un trabajo intenso con quienes existe un feedback constante.