Poda preventiva: operativo especial en Mate de Luna

Con el verano y las tormentas típicas de la temporada, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán intensificó el operativo de poda preventiva sobre el arbolado urbano en avenida Mate de Luna. El objetivo central es reducir riesgos en la vía pública: evitar accidentes por caída de ramas o troncos y garantizar que la infraestructura urbana —luminarias, señales viales y dispositivos de seguridad— permanezca despejada y operativa.

Operativo reforzado en un corredor clave

Durante esta semana, las cuadrillas trabajan en toda la extensión de avenida Mate de Luna, desde avenida Mitre hasta Camino del Perú. Para incrementar la capacidad de respuesta frente a las lluvias estivales, el Municipio sumó el apoyo de empresas contratadas, con tres hidroelevadoras y tres grúas de EcoPoda y TucuPoda.

Poda preventiva y despeje de infraestructura

El director de Arbolado del Municipio, Guillermo Olivera, supervisó el operativo y explicó el criterio de intervención sobre árboles y ramas secas. “La poda preventiva la estamos realizando desde el mes de julio, por disposición de nuestra intendenta Rossana Chahla, que solicitó prevenir que se caigan las ramas secas que pueden provocar accidentes”, señaló.

El funcionario detalló que, además de retirar material en mal estado, se ejecutan tareas para mejorar la visibilidad y la seguridad en el espacio público. En ese sentido, remarcó que se trabaja en “despeje de luminaria, despeje de cartelería y despeje de cámaras de seguridad, buscando así brindar mayor seguridad a los vecinos de toda la zona”.

Intervenciones recientes en parques y plazas

Según el reporte municipal, operativos similares se realizaron en las últimas semanas en el Parque El Provincias y en plazas Independencia, San Martín, Belgrano e Yrigoyen, entre otros paseos y espacios públicos de la capital, como parte del esquema de mantenimiento del arbolado urbano.

Cómo pedir servicios de arbolado urbano

Para solicitar servicios vinculados al arbolado, los vecinos pueden gestionar pedidos a través de la App Ciudad SMT. También está disponible un canal de WhatsApp al 3812230567, mediante mensaje de texto: de lunes a viernes de 8 a 20 h, y fines de semana y feriados de 8 a 12 h.