Vía Tucumán

Paula Omodeo y Sebastían Murga encabezan la lista de CREO

Para diputados nacionales. Cercanos a Milei.

Yanina Elizabeth Vega

17 de agosto de 2025,

Paula Omodeo y Sebastían Murga encabezan la lista de CREO
Para diputados nacionales. Cercanos a Milei.

El Partido CREO anunció su lista de candidatos a diputados nacionales para el próximo 26 de octubre.

Será encabezado por la actual diputada Paula Omodeo y la acompañarán  Sebastian Murga, Sonia Asasaf y Gustavo GarciaOmodeo, que trabajo en la cámara baja defendiendo todos los proyectos del gobierno nacional de Javier Milei dijo:  “No somos un sello prestado ni una franquicia. Somos un proyecto tucumano, con equipo, con historia y con los pies en la tierra. No venimos a especular: venimos a poner orden y a terminar con los privilegios”.

Continuó diciendo que “demostramos que no entramos en la rosca política porque tenemos carácter y nos animamos a decir las cosas que otros prefieren callar”En tanto Murga, ex presidente de la Sociedad Rural de Tucuman y titular de CREO, sostuvo: “Somos tucumanos que venimos a cambiar la política de raíz. Queremos menos privilegios, más futuro. CREO está listo para dar la pelea que Tucumán necesita”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS