Paula Omodeo y Sebastían Murga encabezan la lista de CREO

El Partido CREO anunció su lista de candidatos a diputados nacionales para el próximo 26 de octubre.

Será encabezado por la actual diputada Paula Omodeo y la acompañarán Sebastian Murga, Sonia Asasaf y Gustavo GarciaOmodeo, que trabajo en la cámara baja defendiendo todos los proyectos del gobierno nacional de Javier Milei dijo: “No somos un sello prestado ni una franquicia. Somos un proyecto tucumano, con equipo, con historia y con los pies en la tierra. No venimos a especular: venimos a poner orden y a terminar con los privilegios”.

Continuó diciendo que “demostramos que no entramos en la rosca política porque tenemos carácter y nos animamos a decir las cosas que otros prefieren callar”En tanto Murga, ex presidente de la Sociedad Rural de Tucuman y titular de CREO, sostuvo: “Somos tucumanos que venimos a cambiar la política de raíz. Queremos menos privilegios, más futuro. CREO está listo para dar la pelea que Tucumán necesita”.