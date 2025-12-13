Pagani recibió a representantes de la Embajada de EEUU en el país

“En un encuentro centrado en fortalecer la cooperación académica, cultural y lingüística” el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero Sergio Pagani recibió a los representantes de la Embajada de los Estados Unidos, Renato Ramaciotti Agregado Cultural Adjunto y Azul Mertnoff Asesora de Industrias Culturales.

Pagani estuvo acompañado por la vicerrectora, doctora Mercedes Leal; el Secretario General de la UNT, licenciado José Hugo Saab y el Secretario de Relaciones Internacionales, doctor Horacio Mandkur.

En la ocasión se analizó sobre “proyectos futuros, formación en idioma inglés e iniciativas conjuntas que beneficien a estudiantes, docentes e investigadores”.

El representante cultural de la Embajada señaló: “La expectativa es aumentar los vínculos con la universidad, conocer los programas que existen de inglés y cómo podemos fortalecer la relación entre Argentina y los Estados Unidos”.

Luego agregó que "buscamos desarrollar más programas de estudios norteamericanos, inglés técnico y generar nuevas oportunidades para incrementar la inversión y cooperación educativa en la provincia".Azul Mertnoff expresó: "Queremos incrementar el intercambio entre estudiantes de Tucumán y Estados Unidos".