Pagani firmó contratos para obras de infraestructura en la Facultad de Psicología

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) firmó este viernes 19 de diciembre de 2025 los contratos para ejecutar dos intervenciones en la Facultad de Psicología: la construcción de un nuevo núcleo sanitario y la remodelación de otro ya existente. La firma se realizó en la sala de sesiones del Honorable Consejo Superior.

Los acuerdos fueron rubricados por el rector, ingeniero Sergio Pagani y el apoderado de Cruce SRL, ingeniero Diego Cervantes. Del acto participaron la decana, magister Silvia López de Martín, el secretario de Planeamiento y Obras, ingeniero Sergio Mohamed y el subsecretario de Proyectos y Obras, ingeniero Gerardo Madariaga.

Mohamed indicó que el plazo previsto para la ejecución es de tres meses, lo que ubicaría la finalización hacia mayo de 2026, si se cumplen los tiempos administrativos y de obra.

En su repaso del plan de infraestructura, el funcionario detalló el estado general de obras y los frentes previstos para las próximas semanas. “Actualmente hay nueve obras en ejecución y otras tres próximas a iniciarse. Además, la Universidad lleva adelante tres obras de gran magnitud por administración directa: la construcción de un aula en la Facultad de Psicología, trabajos en el antiguo ingenio de la Industria Azucarera y una intervención en la Facultad de Artes, en la Quinta Agronómica”.

También adelantó la agenda inmediata de licitaciones y obras: “Asimismo, adelantó que la próxima semana se realizará la apertura de sobres para la obra de la Plaza de Acceso Principal del Centro Universitario Dr. Julio Prebisch, y que a mediados de enero se prevé avanzar con la Plaza Central y el Acceso al Parque Universitario Dr. Julio Prebisch, además de la climatización de la pileta de la Facultad de Educación Física”.

Sobre las condiciones que, según expresó, permiten sostener el plan de obras, Mohamed concluyó: “Finalmente, el funcionario subrayó que estos avances son posibles gracias a una política de ordenamiento presupuestario y austeridad, que permitió destinar recursos a obras de infraestructura. “Hay un fuerte compromiso del personal de la Secretaría y una gestión responsable de los recursos, que hacen posible la concreción de estas obras”, concluyó.