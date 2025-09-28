Pagani destacó la cinematografía

“Para nosotros es un orgullo contar con esta escuela única en la región, que forma a jóvenes en un arte tan importante como la cinematografía”, señaló el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, ingeniero Sergio Pagani con motivo celebrar los 20 años de la creación la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión (EUCVyTv), que depende de esa casa de altos estudios. Luego enfatizó que ”queremos rendir homenaje tanto a quienes tuvieron la iniciativa de fundarla como a quienes hoy la sostienen. También destaco la trascendencia de nuestros graduados, quienes se convierten en embajadores de excelencia de la UNT por todo el mundo”.

La vicerrectora Leal dijo:“Esta Escuela es pionera en el marco de la universidad pública y logró sostener y expandir un valioso acervo. Somos la quinta universidad más grande del país y que podamos ofrecer todas las disciplinas, incluidas el arte y el cine, es motivo de orgullo. Esta celebración confirma que la universidad pública sigue más viva que nunca”.

El director de la EUCVyTv Veiga expresó: “En 2004, la Universidad supo mirar hacia el futuro y darle lugar al cine y al audiovisual. Transformamos al antiguo instituto de producción en una escuela de formación que se convirtió en semillero de profesionales de excelencia” Destacó que “Tucumán tiene un talento artístico envidiable, y lo que hizo la universidad fue dar contención y formación. Era cuestión de tiempo para que aparecieran grandes producciones, muchas nacidas como trabajos académicos o institucionales. Así, hemos cosechado enormes satisfacciones con producciones que llegaron a pantallas nacionales e internacionales”.