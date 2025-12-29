Osvaldo Jaldo y Beatriz Ávila analizaron el Presupuesto 2026 y el impacto en Tucumán

En una jornada marcada por reuniones institucionales en Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo este lunes 29 de diciembre de 2025 un encuentro de trabajo con la senadora nacional Beatriz Ávila para analizar la aprobación del Presupuesto nacional 2026 y su impacto en Tucumán, con el objetivo de sostener una agenda coordinada entre la Provincia y sus representantes en el Congreso.

La reunión se concretó luego de un encuentro previo del mandatario con la senadora Sandra Mendoza, en el marco de una ronda de diálogo centrada en iniciativas legislativas consideradas estratégicas para las provincias.

Qué prevé el Presupuesto 2026 aprobado por el Senado

El viernes pasado, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026. Según se informó, el texto contempla gastos por $148 billones, un superávit primario del 1,2% del PBI, una inflación anual proyectada del 10,1% y un crecimiento económico estimado del 5%. La votación resultó con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención.

“El presupuesto es la hoja de ruta”

En ese contexto, Ávila explicó por qué acompañó la iniciativa y remarcó el valor político e institucional de contar con una ley presupuestaria vigente: “Se aprobó el Presupuesto nacional 2026. Nosotros hemos acompañado entendiendo que la Nación necesitaba un presupuesto, porque hace dos años que no lo tenía. El presupuesto es la hoja de ruta: define el rumbo del gobierno nacional y fija el equilibrio fiscal y el superávit financiero”.

La senadora sostuvo que la sanción de la ley permite ordenar el manejo de los recursos públicos y brindar previsibilidad.

“Hasta ahora los fondos se manejaron con discrecionalidad y había una falta de conocimiento al no tener presupuesto. Eso se subsanó y va a comenzar a regir a partir del 1 de enero”, afirmó.

Al referirse al efecto del Presupuesto en las jurisdicciones, Ávila señaló que Tucumán aparece entre las más favorecidas, y vinculó ese escenario con gestiones realizadas por la Provincia.

“Tucumán es una de las provincias más beneficiadas, y esto tiene que ver con la actitud y la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, que ha sabido recuperar recursos que son de las provincias y volcarlos en obras públicas de gran envergadura, que van a mejorar la calidad de vida y generar trabajo genuino”.

Otro de los capítulos abordados fue el financiamiento educativo. En ese sentido, la senadora planteó que el Presupuesto deja establecida la asignación correspondiente a cada área.

“La educación es un derecho constitucional y los recursos están garantizados. El presupuesto plasmó en la práctica los fondos que le corresponden a cada área, tal como fue aprobado en Diputados”.

Finalmente, Ávila anticipó que en el próximo período legislativo el debate por la reforma laboral volverá al centro de la agenda y sostuvo que su mirada busca combinar derechos y formalización.

“La modernización laboral es necesaria y no significa precarización. Vamos a defender los derechos de los trabajadores, pero también dar herramientas para incentivar el trabajo genuino y reducir la informalidad”.

En esa línea, afirmó que el proceso de discusión seguirá abierto a distintas voces: “La ley de reforma laboral va a ser una herramienta, no la única. Además, nosotros estamos abiertos a cualquier aporte que hagan todo tipo de sectores. Nosotros hemos escuchado a los sindicatos, a los empresarios, a la CAME, a los bancos, a los artistas, a los periodistas”, cerró.