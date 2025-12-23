Osvaldo Jaldo: “hace falta modernizar y actualizar” las legislaciones laborales

Tras el brindis de fin de año, que tuvo lugar en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, el gobernador Osvaldo Jaldo planteó la necesidad de revisar el marco normativo laboral para adaptarlo a cambios tecnológicos y productivos, y se refirió al tratamiento del Presupuesto Nacional 2026, al que consideró una herramienta central para la previsibilidad.

En conferencia de prensa, se pronunció sobre el rol del Congreso como contrapeso institucional y mencionó la posición del Bloque Independencia en artículos vinculados a discapacidad y financiamiento universitario.

Jaldo sostuvo que “hace falta modernizar y actualizar las legislaciones laborales y muchas otras que se quedaron en el tiempo”, en un contexto en el que —según indicó— las economías regionales compiten en más de 150 mercados internacionales.

En ese punto, mencionó actividades como la caña de azúcar, el limón y el arándano, y planteó que el objetivo debería ser mejorar competitividad sin afectar derechos.

“No significa quitar derechos, sino consolidarlos y avanzar en una modernización”.

En el cierre de año se destacó el funcionamiento del Congreso y se mencionaron debates sobre discapacidad y financiamiento universitario.

Al describir cambios en los procesos productivos, el gobernador citó desde la mecanización de la cosecha de caña hasta la incorporación de robots en industrias de mayor escala. Sobre ese escenario, planteó: “Si avanza la tecnología, ¿Qué va a pasar con nuestra gente? Por eso hay que buscar un equilibrio”.

También vinculó el debate con la informalidad y el acceso al empleo registrado: “Hay ocho o nueve millones de argentinos que necesitan un trabajo en blanco, con obra social y jubilación. Con la legislación actual, muchas pymes y grandes empresas no se animan a tomar trabajadores por los riesgos futuros”, afirmó.

Presupuesto 2026 y rol del Congreso

En relación con el Presupuesto 2026, Jaldo destacó la decisión del presidente Javier Milei de no vetar la ley: “Me parece una decisión razonable, de sentido común y muy inteligente”, dijo.

Además, remarcó la postura del Bloque Independencia ante artículos vinculados a discapacidad y fondos educativos: “No vamos a avalar nada que vaya en contra de la sociedad o de algún sector”, señaló.

Por último, insistió en el papel del Congreso como límite institucional: “El Gobierno entendió que no se puede querer todo. Hay diputados y senadores elegidos por el pueblo para ponerle límites al Poder Ejecutivo. Hoy Diputados y el Senado funcionan, y eso le da equilibrio a la gestión nacional”, concluyó.