Orellana destacó la respuesta municipal tras el incendio en Famaillá

En un mensaje grabado tras el incendio ocurrido en Famaillá, el intendente Dr. Enrique Orellana repasó la respuesta inmediata del Municipio y el trabajo posterior vinculado tanto a la asistencia como a la prevención por lluvias.

Sobre la primera reacción ante el siniestro, remarcó: “Fuimos los primeros en llegar en el accidente” y señaló que se desplegó un operativo con “nuestros bomberos” y otras áreas como Defensa Civil, Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Social, “en la cual nos pusimos a disponibilidad”.

En esa línea, subrayó la gravedad potencial del fuego y la rapidez con la que se actuó: “Gracias a Dios se pudo parar a tiempo ese incendio porque hubiese sido una tragedia mucho más catastrófica”, ya que “puede tomar toda una cuadra un barrio si no lo toma con tiempo”. También destacó el desempeño del personal: “Actuaron con premura pero por sobre todas las cosas con mucha entrega” y, en nombre de la comunidad, expresó: “en nombre de los famaillenses hay que darles el agradecimiento”.

En cuanto a la asistencia a la familia afectada, Orellana recordó que el Municipio ofreció alojamiento y ayuda de emergencia: “el municipio en el momento preciso colaboró entregando desde colchones, frazadas, mercadería y elementos” necesarios “para salir de las circunstancias en un momento de incertidumbre”.

Luego, indicó que desde la Provincia se gestionó una alternativa habitacional: “nuestro ministro le otorgó un lugar más cómodo, más lindo y que se puedan sentir bien hasta que le puedan construir su hogar”.

Al explicar por qué consideró importante ese acompañamiento provincial, sostuvo que la Provincia “tiene muchos más bienes de recursos, herramientas, maquinaria, personal técnico y mano de obra especializada” y que, por esa razón, “estimamos que van a avanzar mucho más rápido que nosotros”.

El intendente también mencionó que, en ese contexto, “vino un diputado nacional de los libertarios” que “estimó que va a traer muchas cosas y cosas importantes para ayudar a esta familia”.

En paralelo, Orellana dijo que el Municipio seguía atendiendo cuestiones climáticas: “hoy tratando el tema de lo emergente, de la lluvia, de las negaciones del agua en algún sector” y la necesidad de “seguir protegiendo nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestros canales”, además de actuar preventivamente en zonas vulnerables.

Hacia el final, se destacó el rol de áreas municipales y de respuesta operativa (como Defensa Civil, Tránsito, Policía Municipal y bomberos), y Orellana explicó que hubo un apoyo logístico para los bomberos voluntarios: “son cosas que no se ven a veces pero en la inmediatez es donde tenemos que estar”.

El funcionario agregó que lo mínimo era asistir a las dotaciones que llegaron y cubrir gastos básicos: “no solo de darle la comida, atenderlo bien, dotarlo de todos los gastos de combustibles, de elementos, de insumos”.

Y cerró con una frase enfática sobre la urgencia de ese respaldo: “Si lo mandamos vacío, sin nada, ¿Cómo van a salir?”, subrayando que se trata de “bomberos voluntarios, gente que puso mucha pasión” y reiterando: “en nombre de los famaillenses nuestro agradecimiento”.