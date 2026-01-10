Operativos en villas turísticas con refuerzo policial y controles en rutas

La Policía de Tucumán intensificará este fin de semana los operativos de seguridad en villas turísticas, balnearios y rutas provinciales. El esquema prevé mayor presencia policial y controles a conductores para asegurar el orden y llevar tranquilidad a quienes se movilizan en familia durante los días de mayor concurrencia.

Un operativo desde el jueves hasta el lunes

La diagramación se definió en una reunión encabezada por el secretario de Seguridad, Gustavo Vizcarra, y el subjefe de Policía, comisario general Roque Yñigo, junto a altos mandos de la fuerza provincial. El plan se aplicará desde el jueves y hasta el lunes inclusive, con despliegue en puntos turísticos y refuerzo en rutas.

“Desde el jueves y hasta el lunes inclusive se reforzará la presencia policial en los lugares turísticos y balnearios donde acude mucha gente con sus familias. Los efectivos brindarán la seguridad para que la gente se pueda trasladar tanto en ruta como en los lugares donde realizarán sus actividades. Exhortamos siempre a las personas que conducen a que no consuman alcohol para evitar accidentes teniendo en cuenta que provocan daño a sus familias y a terceros. El personal policial se encuentra en los accesos de los balnearios concientizando a las personas sobre el alcohol cero al volante”, explicó Vizcarra.

Los puntos con controles reforzados

Según precisó Yñigo, el operativo se concentrará en los lugares de mayor concurrencia, especialmente en las villas turísticas de El Cadillal, San Pedro de Colalao, El Mollar y Tafí del Valle, además de otros puntos de la Unidad Regional Sur.

“Estamos intensificando los controles en aquellos lugares de mayor concurrencia como las villas turísticas de El Cadillal, San Pedro de Colalao, El Mollar y Tafí del Valle, y en otros puntos de la Unidad Regional Sur, sin descuidar las zonas urbanas donde las personas dejaron sus viviendas para irse de vacaciones. También se está reforzando la presencia policial en las rutas para controlar las normas de tránsito”, expresó.

Alcohol cero y prevención de siniestros

Uno de los ejes del dispositivo será reforzar el mensaje de alcohol cero al volante, con controles y tareas de concientización, especialmente en accesos a balnearios, para disminuir riesgos de siniestros viales en rutas y caminos hacia zonas turísticas.

Controles contra picadas y conducción temeraria

En el cierre, Yñigo se refirió al trabajo para combatir las picadas, especialmente de motocicletas, y a las consecuencias legales de esta conducta: “Venimos haciendo numerosos controles para evitar las picadas de motocicletas. El Código Penal lo tipifica como una conducción temeraria, por lo que esta práctica es un delito, ya que pone en riesgo su propia vida y la de terceros. También prevé sanciones para sus organizadores; los vehículos que están preparados para esta actividad y son sorprendidos en la vía pública son retenidos, trasladados a la Policía Vial y puestos a disposición de la Dirección General de Transporte”, concluyó.