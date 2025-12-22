Operativos aéreos: derivación a CABA y rescate desde Alta Montaña

El Ministerio de Salud Pública provincial, encabezado por el doctor Luis Medina Ruiz, informó que este lunes 22 de diciembre de 2025 se concretaron dos traslados sanitarios aéreos: un vuelo sanitario hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un caso de alta complejidad y una aeroevacuación en helicóptero desde un punto de Alta Montaña, tras una alerta médica en La Lagunita.

Vuelo sanitario

En horas de la tarde se realizó un MEDEVAC para trasladar a una paciente tucumana de 32 años, derivada desde el Hospital Centro de Salud Zenón Santillán al Hospital Argerich (CABA). Según el parte oficial, la paciente presentaba diagnóstico de insuficiencia hepática aguda grave y fue derivada para continuar con estudios complementarios e iniciar tratamiento por probable trasplante hepático.

La médica aeroevacuadora provincial Patricia Villagra informó que el equipo de turno estuvo integrado por el médico aeroevacuador Santiago Durando y la licenciada en Enfermería Melisa Madrid.

Desde el equipo médico se indicó que, al momento del traslado, la paciente se encontraba hemodinámicamente estable, lúcida, vigil y orientada en tiempo y espacio, y que se mantuvo estable durante el vuelo.

En el dispositivo de acompañamiento, la jefa de la División de Servicio Social del SIPROSA, Gladys Martínez, detalló que la paciente viajó junto a su hermana, quien recibió asesoramiento durante el proceso.

También se articuló el seguimiento del caso con Lourdes Veliz Madrid, del Servicio Social de la Casa de Tucumán en CABA, para orientar a la familiar mientras permanezcan en Buenos Aires.

La aeronave sanitaria estuvo comandada por Efraín Leccese y José Luis Bustos.

Helicóptero

En otro operativo del mismo día, el helicóptero sanitario provincial trasladó a una paciente de 43 años desde La Lagunita, en un contexto de Alta Montaña. El reporte consignó que se alertó por un cuadro con cefalea, alteración del sensorio, afasia y hemiparesia braquiocrural.

La coordinación del operativo estuvo a cargo de la médica aeroevacuadora Patricia Villagra, quien articuló con la Dirección de Aeronáutica. En esa etapa, se informó que, por condiciones meteorológicas, el aeropuerto no autorizaba salidas en vuelo visual, permitiendo solo operación instrumental.

Con el transcurso de las horas, siempre según el parte, la familia decidió trasladar a la paciente a pulso durante tres horas hasta un punto de encuentro con la aeronave en una bajada del cerro, llegando a Los Planchones.

Desde allí, el helicóptero trasladó a la paciente a la Dirección de Emergencias 107, donde una ambulancia la derivó al Hospital Ángel C. Padilla. La atención se coordinó con el médico Rodrigo Tolaba.