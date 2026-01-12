Operativo extremo de rescate cerca de la Cascada del Río Noque

Un rescate complejo, en un terreno donde cada paso exige técnica y decisión, mantuvo en acción durante más de dos horas a los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena en plena selva de Yungas, en inmediaciones de la Cascada del Río Noque.

El operativo se activó tras el aviso por un hombre de aproximadamente 30 años que habría sufrido una caída desde la cascada, con politraumatismos y una lesión importante en el hombro izquierdo.

La víctima se encontraba en un punto de acceso complicado, con terreno abrupto, humedad constante y las condiciones propias de la selva. Ese escenario obligó a un despliegue sostenido, con maniobras planificadas para avanzar con seguridad y sostener el rescate en un entorno de alto riesgo.

Los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena concretaron un rescate complejo en las Yungas.

Maniobras técnicas

El equipo de los Bomberos Voluntarios de Yerba Buena trabajó en la inmovilización del lesionado, el aseguramiento de la zona y el desarrollo de maniobras específicas para completar la extracción sin agravar las lesiones. El procedimiento priorizó en todo momento la seguridad de la víctima y del personal interviniente.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado hasta la ruta, donde fue recibido por una ambulancia del servicio de emergencias 107 para su derivación y atención médica.

En el lugar también se contó con la presencia de personal de guardaparques. De acuerdo al reporte, el operativo duró cerca de dos horas.