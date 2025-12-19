Operativo en el Canal Norte: limpieza, desmalezamiento y enfoque preventivo

El Gobierno de Tucumán intensificó las tareas de limpieza y desmalezamiento en el Canal Norte, con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en zonas clave del drenaje urbano. El operativo es ejecutado por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público a través de la Dirección Provincial del Agua (DPA) y se focaliza en un tramo estratégico para el sistema pluvial de la capital y su área de influencia.

Actualmente, los trabajos se concentran entre calle Castro Barros y el puente de calle Castelli, un sector donde el despeje del cauce resulta central para mantener la capacidad operativa del canal durante el período de lluvias.

Para la ejecución de las tareas, la DPA dispuso el uso de maquinaria pesada: dos retropalas destinadas a remover sedimentos, vegetación y materiales acumulados que obstaculizan el flujo normal.

El objetivo inmediato es recuperar la sección hidráulica del canal y asegurar un escurrimiento más eficiente, reduciendo el riesgo de desbordes y anegamientos.

Además del impacto hidráulico, el saneamiento del Canal Norte apunta a eliminar potenciales focos de infección asociados a acumulación de residuos y vegetación, y a reducir problemáticas sanitarias. Con el cauce limpio y profundo, el operativo busca mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos del municipio y sus zonas de influencia.

Estas acciones preventivas forman parte del plan de mantenimiento de infraestructura hídrica, orientado a la puesta a punto de canales en distintos puntos de la provincia.

La supervisión fue coordinada por el ministro ingeniero Marcelo Nazur, a través del secretario de Obras Públicas, ingeniero Jorge Chrestia y del director de la DPA, ingeniero Marcelo Cancillieri.

Durante la recorrida, Chrestia resaltó el sentido de la intervención: “el mantenimiento de los canales es una tarea prioritaria para nuestra gestión porque entendemos que la prevención es la mejor herramienta para evitar problemas mayores”.

En la misma línea, agregó: “Estamos trabajando con equipos propios de la DPA para limpiar y profundizar el cauce del Canal Norte, buscando que los vecinos vivan con mayor tranquilidad y en un entorno más saludable. Es una directiva clara del gobernador Jaldo y del ministro Nazur estar presentes en el territorio con soluciones concretas”.