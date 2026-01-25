Operativo de emergencia por el temporal en Concepción

Un temporal golpeó a Concepción con un registro de 100 mm en una hora, lo que provocó anegamientos generales en casi todos los barrios de la ciudad. Ante el fenómeno, la Municipalidad de Concepción activó un operativo de respuesta junto a Bomberos Voluntarios y otras instituciones para brindar asistencia inmediata en los puntos más afectados.

Accesos liberados y despeje de calles

Entre las primeras tareas informadas, se liberaron los accesos de Ruta Nacional 38 y la Colectora de La Shell. Además, se realizaron trabajos de despeje de árboles y limpieza de calzadas en distintos sectores, entre ellos:

Italia y Belgrano

Belisario Roldán y Leloir

Francia y Córdoba

Uruguay y Güemes

Manuela Pedraza y Francia

Cabral (frente a Fundación Forestar)

Zonas críticas y riesgo eléctrico

Los equipos también continuaban interviniendo en áreas puntuales consideradas críticas, como Belisario Roldán al 2590, donde se coordinaron acciones con EDET por cableado comprometido.

Según el reporte, la lluvia comenzó a ceder y se espera que el nivel del agua descienda en las próximas horas. Mientras tanto, los equipos permanecen en territorio atendiendo cada situación.

La comuna solicitó colaboración a los vecinos con dos pautas centrales: paciencia por el despliegue operativo y precaución para evitar circular por zonas anegadas y respetar las indicaciones del personal.