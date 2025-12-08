Objetivos de Mirkin en San Martín

El ingeniero Oscar Mirkin , que fue el ganador absoluto de las elecciones en el Club San Martín asumió sus funciones con un objetivo que el “ascenso a primera división del fútbol argentino”. A Mirkin lo acompañan sus vicepresidentes Rafael Ponce de León y Nicolás Nasrallah, y el resto de la Comisión Directiva. En documento titulado “Comunicado oficial por el sitio Club Atlético Tucumán OK señala lo siguiente:”En su discurso inaugural, Mirkin reconoció que el club atraviesa “desafíos significativos” en lo económico, institucional y deportivo, pero aseguró que la gestión entrante ejecutará un plan de “profesionalización total” con un claro horizonte de esperanza. Marcando el fútbol como “prioridad absoluta”, Mirkin anunció la primera decisión estratégica: la incorporación de Facundo Pérez Castro como Secretario Deportivo, quien liderará el proyecto integral. “Dejaremos atrás la improvisación para construir un modelo sostenible con identidad. Nuestro compromiso es claro: queremos la Primera División y vamos a trabajar con seriedad para lograr El Ascenso”, afirmó el nuevo presidente. En el ámbito social, la gestión lanzó la Campaña “Yo Quiero Volver”, que busca la meta de los 20.000 socios.

La campaña incluye una Moratoria especial para que los exsocios regularicen su situación y el apoyo a la creación de 100 Peñas a nivel nacional. Mirkin destacó que la gestión recuperará el “histórico rol social” del club, buscando un diálogo activo con la sociedad, los medios y la AFA, para ser un actor “relevante y respetado”.

Respecto a la infraestructura, se anunció la transformación del Complejo Natalio Mirkin para que esté abierto todos los días del año. El Complejo se convertirá en un centro de eventos sociales, culturales y deportivos para la comunidad, garantizando el desarrollo de las disciplinas amateurs".