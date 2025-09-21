Objetivo de un seminario en la UNT

La Universidad Nacional de Tucumán informó que el objetivo central del Seminario/Taller sobre “Internacionalización de la enseñanza para carreras relacionadas con la salud”, que se realizará el próximo jueves 6 de noviembre, a las 17 horas, en la Facultad de Medicina “es motivar la inclusión de estrategias de internacionalización en los planes de estudio y en las prácticas docentes cotidianas, contribuyendo así a la formación de profesionales con responsabilidad social, sensibilidad intercultural y competencias globales”.

Explicaron que se “busca visibilizar herramientas, programas y recursos institucionales que fortalezcan la cooperación académica y promover redes de colaboración interuniversitaria a nivel regional, consolidando a la UNT y a las universidades de la AUGM como actores clave en la integración del conocimiento en América Latina”.

Con esta propuesta,continua la información, “la Universidad Nacional de Tucumán reafirma su compromiso con la excelencia académica y la integración universitaria regional, generando espacios de diálogo y trabajo conjunto que contribuyen a la formación de profesionales preparados para afrontar los desafíos de la salud en un mundo globalizado.Para agendar: Thursday November 6, 17:00 – 21:00 – Enlace https://us02web.zoom.us/j/86809443191?pwd=186s41tiC6aJzbkQhlamygRiixo90t.1– ID de reunión: 868 0944 3191 – Código de acceso: 138741