Nuevos refuerzos de San Martín

Son Luciano Ferreyra y Jorge Juarez

Yanina Elizabeth Vega

5 de enero de 2026,

Luciano Ferreyra

En San Martín se anunció la incorporación de jugadores como refuerzos para la temporada 2026.

En ese sentido se informó que el jugador Luciano Ferreyra, delantero proveniente de Central Norte de Salta, ya firmó con la institución y se convirtió en refuerzo para la temporada 2026.

Por su parte, Jorge Juarez, mediocampista proveniente de San Miguel, puso la firma en el club y se integró al plantel.

Jorge Juarez
Jorge Juarez

