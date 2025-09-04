Nuevo funcionario en Desarrollo Social

Vía Tucumán

El doctor Sebastián Frings nuevo director de Asuntos Jurídicos

Yanina Elizabeth Vega

4 de septiembre de 2025,

El doctor Sebastián Frings nuevo director de Asuntos Jurídicos

El doctor Sebastián Frings asumió como nuevo director de Asuntos Jurídicos, área del Ministerio de Desarrollo Social, según la información oficial .

Federico Masso titular de esta cartera de Estado, señaló que “esta dirección tiene como misión, asesorar a la cartera social, sus organismos y sectores dependientes, en materia de su competencia, produciendo los dictámenes jurídicos correspondientes”.

Estuvieron presente en el acto de asunción del nuevo funcionario Rosa M Albaladejo Lozano, directora saliente de Asuntos Jurídicos; la secretaria de Estado de la Mujer, Noelia Barros; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra y otros funcionarios del gabinete ministerial y empleados de la dirección de jurídicos.

