Nuevo funcionario en Desarrollo Social

El doctor Sebastián Frings asumió como nuevo director de Asuntos Jurídicos, área del Ministerio de Desarrollo Social, según la información oficial .

Federico Masso titular de esta cartera de Estado, señaló que “esta dirección tiene como misión, asesorar a la cartera social, sus organismos y sectores dependientes, en materia de su competencia, produciendo los dictámenes jurídicos correspondientes”.

Estuvieron presente en el acto de asunción del nuevo funcionario Rosa M Albaladejo Lozano, directora saliente de Asuntos Jurídicos; la secretaria de Estado de la Mujer, Noelia Barros; la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare; la directora del Observatorio de la Mujer, Florencia Guerra y otros funcionarios del gabinete ministerial y empleados de la dirección de jurídicos.