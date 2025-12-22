Receta del día (edición Navidad): pan dulce casero

A pocos días de la Nochebuena, el pan dulce vuelve a ocupar el centro de la mesa y también de la cocina: muchas familias ya lo preparan con anticipación para que tome sabor, se asiente la miga y llegue a las fiestas en su mejor punto.

Esponja

Masa

1 cucharada de miel (opcional, ayuda a que quede húmedo)

Relleno

1 chorrito de ron, coñac o jugo de naranja (para hidratar)

Para arriba

Hidratá el relleno: Poné pasas/frutas con un chorrito de ron o jugo de naranja. Reservá.

Hacé el fermento: Mezclá levadura + leche tibia + azúcar + harina. Dejá 10–15 minutos hasta que espume.

Armá la masa: En un bowl: harina, azúcar, sal, ralladuras. Sumá huevos, yema, vainilla, miel y la esponja. Amasá y agregá leche tibia de a poco hasta lograr una masa suave.

Incorporá la manteca: Agregala en trozos y seguí amasando hasta que la masa quede lisa y elástica (10–15 min a mano, menos si tenés batidora).

Primer levado: Bowl aceitado, tapado, hasta que duplique (1 a 2 horas según temperatura).

Sumá frutas y frutos secos: Escurrí el relleno, enharinalo apenas y mezclalo en la masa para que se distribuya.

Molde y segundo levado: Poné en molde de pan dulce (papel o metal). Dejá leudar hasta que llegue cerca del borde.

Corte arriba y horno: Hacé un corte en cruz y, si querés, colocá un cubito de manteca en el centro. Horno 170°C: Pan grande: 40–50 min Medianos: 30–40 min. Si se dora rápido, cubrí con aluminio.