Receta del día (edición Navidad): pan dulce casero

A pocos días de la Nochebuena, el pan dulce vuelve a ocupar el centro de la mesa y también de la cocina: muchas familias ya lo preparan con anticipación para que tome sabor, se asiente la miga y llegue a las fiestas en su mejor punto.
La receta de hoy apunta a un pan dulce bien húmedo, con buen levado y con frutas, chips, frutos secos o lo que más te guste, ideal para cortar en rodajas y compartir.
Ingredientes (para 1 pan grande o 2 medianos)
Esponja
- 25 g de levadura fresca (o 8 g seca)
- 120 ml de leche tibia
- 1 cucharada de azúcar
- 3 cucharadas de harina
Masa
- 500 g de harina 0000
- 120 g de azúcar
- 2 huevos + 1 yema
- 120 g de manteca (blanda)
- 1 cucharadita de sal
- Ralladura de 1 naranja y 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharada de miel (opcional, ayuda a que quede húmedo)
- 80 a 120 ml de leche tibia (según absorción)
Relleno
- 150 g de frutas abrillantadas y/o pasas
- 80 g de nueces/almendras/maní (opcional)
- 1 chorrito de ron, coñac o jugo de naranja (para hidratar)
Para arriba
- Azúcar impalpable o glasé, o almendras fileteadas
- (Opcional) 1 huevo para pintar
Paso a paso (claro y sin vueltas)
- Hidratá el relleno: Poné pasas/frutas con un chorrito de ron o jugo de naranja. Reservá.
- Hacé el fermento: Mezclá levadura + leche tibia + azúcar + harina. Dejá 10–15 minutos hasta que espume.
- Armá la masa: En un bowl: harina, azúcar, sal, ralladuras. Sumá huevos, yema, vainilla, miel y la esponja. Amasá y agregá leche tibia de a poco hasta lograr una masa suave.
- Incorporá la manteca: Agregala en trozos y seguí amasando hasta que la masa quede lisa y elástica (10–15 min a mano, menos si tenés batidora).
- Primer levado: Bowl aceitado, tapado, hasta que duplique (1 a 2 horas según temperatura).
- Sumá frutas y frutos secos: Escurrí el relleno, enharinalo apenas y mezclalo en la masa para que se distribuya.
- Molde y segundo levado: Poné en molde de pan dulce (papel o metal). Dejá leudar hasta que llegue cerca del borde.
- Corte arriba y horno: Hacé un corte en cruz y, si querés, colocá un cubito de manteca en el centro. Horno 170°C:
- Pan grande: 40–50 min
- Medianos: 30–40 min. Si se dora rápido, cubrí con aluminio.
- Enfriado y descanso: Dejá enfriar bien antes de cortar. Ideal: envolver y dejar reposar 12 a 24 horas.
Tips para que salga “de panadería”
- La clave es amasado + tiempos de levado.
- Si querés más aroma: reemplazá parte de la leche por jugo de naranja.
- Para que no se caigan las frutas: escurrilas y enharinalas apenas antes de mezclarlas.
EXTRA: SI APENAS SALIDO DEL HORNO, ATRAVESAS AL PAN POR SU BASE CON DOS PINCHOS DE BROCHETTE (O SIMILAR) Y LO COLGÁS BOCA ABAJO ENTRE DOS SOPORTES (DOS SILLAS, DOS OLLAS, ETC.) HASTA ENFRIAR, EVITAS QUE LA MASA SE APELMACE, LOGRANDO UNA MIGA SÚPER ESPONJOSA Y SUAVE.