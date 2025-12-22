Vía Tucumán

Receta del día (edición Navidad): pan dulce casero

Fan de la fruta abrillantada o no, esta receta se adapta a todos los gustos, sin nada que envidiarle a los comprados. ¡Manos a la masa!

Sol Alvarez Natale

22 de diciembre de 2025,

Pan dulce clásico: cómo hacerlo hoy para que el 24 esté en su mejor punto. (Foto Pinterest)

A pocos días de la Nochebuena, el pan dulce vuelve a ocupar el centro de la mesa y también de la cocina: muchas familias ya lo preparan con anticipación para que tome sabor, se asiente la miga y llegue a las fiestas en su mejor punto.

La receta de hoy apunta a un pan dulce bien húmedo, con buen levado y con frutas, chips, frutos secos o lo que más te guste, ideal para cortar en rodajas y compartir.

Ingredientes (para 1 pan grande o 2 medianos)

Esponja

  • 25 g de levadura fresca (o 8 g seca)
  • 120 ml de leche tibia
  • 1 cucharada de azúcar
  • 3 cucharadas de harina

Masa

  • 500 g de harina 0000
  • 120 g de azúcar
  • 2 huevos + 1 yema
  • 120 g de manteca (blanda)
  • 1 cucharadita de sal
  • Ralladura de 1 naranja y 1 limón
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de miel (opcional, ayuda a que quede húmedo)
  • 80 a 120 ml de leche tibia (según absorción)

Relleno

  • 150 g de frutas abrillantadas y/o pasas
  • 80 g de nueces/almendras/maní (opcional)
  • 1 chorrito de ron, coñac o jugo de naranja (para hidratar)

Para arriba

  • Azúcar impalpable o glasé, o almendras fileteadas
  • (Opcional) 1 huevo para pintar

Paso a paso (claro y sin vueltas)

  1. Hidratá el relleno: Poné pasas/frutas con un chorrito de ron o jugo de naranja. Reservá.
  2. Hacé el fermento: Mezclá levadura + leche tibia + azúcar + harina. Dejá 10–15 minutos hasta que espume.
  3. Armá la masa: En un bowl: harina, azúcar, sal, ralladuras. Sumá huevos, yema, vainilla, miel y la esponja. Amasá y agregá leche tibia de a poco hasta lograr una masa suave.
  4. Incorporá la manteca: Agregala en trozos y seguí amasando hasta que la masa quede lisa y elástica (10–15 min a mano, menos si tenés batidora).
  5. Primer levado: Bowl aceitado, tapado, hasta que duplique (1 a 2 horas según temperatura).
  6. Sumá frutas y frutos secos: Escurrí el relleno, enharinalo apenas y mezclalo en la masa para que se distribuya.
  7. Molde y segundo levado: Poné en molde de pan dulce (papel o metal). Dejá leudar hasta que llegue cerca del borde.
  8. Corte arriba y horno: Hacé un corte en cruz y, si querés, colocá un cubito de manteca en el centro. Horno 170°C:
    1. Pan grande: 40–50 min
    2. Medianos: 30–40 min. Si se dora rápido, cubrí con aluminio.
  9. Enfriado y descanso: Dejá enfriar bien antes de cortar. Ideal: envolver y dejar reposar 12 a 24 horas.

Tips para que salga “de panadería”

  • La clave es amasado + tiempos de levado.
  • Si querés más aroma: reemplazá parte de la leche por jugo de naranja.
  • Para que no se caigan las frutas: escurrilas y enharinalas apenas antes de mezclarlas.

EXTRA: SI APENAS SALIDO DEL HORNO, ATRAVESAS AL PAN POR SU BASE CON DOS PINCHOS DE BROCHETTE (O SIMILAR) Y LO COLGÁS BOCA ABAJO ENTRE DOS SOPORTES (DOS SILLAS, DOS OLLAS, ETC.) HASTA ENFRIAR, EVITAS QUE LA MASA SE APELMACE, LOGRANDO UNA MIGA SÚPER ESPONJOSA Y SUAVE.

