“No me tiembla el pulso”: Jaldo habló sobre la situación de Las Cejas

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este miércoles a la situación de la comuna de Las Cejas y destacó que la delegada comunal deberá ponerse a disposición de la Justicia. El mandatario subrayó que el Poder Ejecutivo esperará los avances judiciales antes de definir medidas.

Consultado por la prensa, Jaldo afirmó: “hay que esperar, yo la verdad que no tengo conocimiento del avance de la justicia. Creo que en esto hay que ser muy respetuoso, no podemos prejuzgar a la gente. A cualquiera de ustedes lo pueden denunciar, pero siempre tiene que existir el derecho a la defensa porque por ahí, si nosotros nos adelantamos y prejuzgamos corremos el riesgo de cometer un error”.

En esa línea, el mandatario agregó: “Ahora, si la justicia está actuando y la justicia hace su trabajo y la justicia falla, no hay dudas que ahí vamos a saber la verdad y ahí el Poder Ejecutivo va a poder tomar decisiones, pero nosotros no podemos tomar decisiones por las dudas”.

Asimismo, fue categórico respecto de la responsabilidad de la delegada comunal: “yo he sido muy clarito ayer, la comisionada comunal –Cristina Contreras– se tiene que poner a disposición de la justicia, brindar toda la colaboración y brindar todos los requerimientos que se le pidan. Seguramente ejercerá su derecho a la defensa. Y en función de eso, cuando la justicia se expida, el Poder Ejecutivo va a tomar decisiones. Ustedes saben que a Osvaldo Jaldo no le tiembla el pulso para tomar decisiones”.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, señaló: “La verdad que nosotros estamos esperando que la justicia determine si inicia una causa en contra de la comisionada para tomar las determinaciones. Lo que todos sabemos es lo de público conocimiento, que hay denuncias de empleados del año 2018 y de un excomisionado que reclama el beneficio de luto por el fallecimiento de su señora, de los cuales tengo entendido que tiene que presentar a través de la justicia si le corresponde a él o le corresponde a la hija mayor".

“Son cosas que hay que esperar que la justicia determine y en función de eso no tengan dudas que el gobernador de la provincia, como viene haciendo, va a tomar determinación. Nadie está cubierto por nadie. Todo lo contrario. Lo que diga la justicia lo vamos a determinar como provincia de Tucumán”.