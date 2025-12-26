“Navidad en la Ciudad”: música y danza en Plaza Independencia

La noche del martes 23 de diciembre, Plaza Independencia fue el punto de encuentro de familias tucumanas y visitantes que se acercaron a una nueva edición de “Navidad en la Ciudad”, el espectáculo organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a través de la Dirección de Promoción de Eventos.

La puesta reunió más de 50 artistas en escena, entre músicos y bailarines, con un programa centrado en obras emblemáticas del repertorio argentino.

La propuesta contó con la participación de la intendenta Rossana Chahla, quien acompañó la función junto a vecinos y equipos municipales.

Tras la presentación, la jefa municipal señaló: “Junto a los vecinos de San Miguel de Tucumán que se han acercado disfrutamos de este espectáculo, con artistas y talentos tucumanos. Fue una velada fantástica, con la gente y a la par de la gente”.

En la misma línea, remarcó el valor de impulsar actividades abiertas y gratuitas en estas fechas: “Estas son las cosas que tenemos que devolver a los tucumanos. Esta esperanza de una ciudad mejor”, expresó.

Con más de 50 intérpretes, la propuesta convocó a vecinos y turistas en una función pensada para el cierre de año.

El espectáculo estuvo a cargo del Ballet Folclórico Yanasu y de los músicos Luis Soria y Oscar Zeitune, acompañados por un ensamble instrumental. La puesta combinó interpretación musical y coreografías para recorrer fragmentos de piezas especialmente asociadas a la tradición popular y religiosa.

En un clima que mezcló tradición y sentido comunitario, la función recreó pasajes de la Misa Criolla y Navidad Nuestra, dos obras de Ariel Ramírez que suelen ocupar un lugar central en los repertorios de fin de año por su fuerza identitaria y su llegada intergeneracional.

La directora de Promoción de Eventos, Natalia Zanotta, explicó el enfoque de la propuesta: “En esta una nueva edición de Navidad en la Ciudad, nos convoca la música, el arte, la espiritualidad y nos convoca nuestra intendenta con todas estas iniciativas”.

Y añadió que el objetivo es transmitir “a través del arte, de la música y de todo lo que tenga que ver con la emoción en estas fechas tan especiales, un poco de esperanza y felicidad”.

Desde el elenco, el profesor Omar Jiménez celebró la respuesta del público y el lugar elegido para la presentación: “Agradezco a la Intendencia por haberlos hecho partícipe este año de esta hermosa velada artística, en esta previa de estas fiestas navideñas, en el punto más importante que tenemos los tucumanos, que es nuestra Plaza Independencia”.

“Esto nos da más energía para seguir trabajando y realizar este tipo de emprendimientos culturales, artísticos, que le hacen tan bien a los vecinos de la ciudad”.