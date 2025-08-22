Monteros: arrancó la repavimentación de la Ruta 344

La Dirección Provincial de Vialidad puso en marcha los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 344, en el tramo que conecta la ciudad de Monteros con las comunas de Los Sosa y Soldado Maldonado.

La obra forma parte del plan integral de reacondicionamiento vial que ejecuta el Gobierno de Tucumán bajo la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, y responde a una demanda histórica de los vecinos. El objetivo es mejorar la seguridad vial, fortalecer la producción y el turismo, y garantizar una mejor conectividad en el departamento Monteros.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, recordó que el proyecto se remonta a su etapa como legislador: “Se trata de una obra estratégica para los monterizos y para el movimiento vehicular turístico que atraviesa la zona. Hoy vemos con satisfacción como este anhelo comienza a hacerse realidad”, señaló.

La repavimentación de la Ruta 344 se suma a un conjunto de intervenciones sobre rutas provinciales que la gestión de Osvaldo Jaldo viene desarrollando en todo Tucumán.

En Monteros, recientemente se inauguró la repavimentación de la Ruta 325, mientras que en el sur provincial avanzan obras de gran magnitud, como la Ruta 329, que une Concepción con Monteagudo.

Todas estas intervenciones se ejecutan por administración, con personal y equipos de la Dirección Provincial de Vialidad. Desde la cartera se destacó que “el esfuerzo de los trabajadores de Vialidad es central para llevar adelante esta transformación de la infraestructura vial de Tucumán”.

Recomendaciones de tránsito

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución por la zona, donde ya trabajan maquinarias y equipos técnicos.