Medina Ruiz destacó el récord nacional de donación y trasplantes en 2025

En el cierre del año sanitario, el Consejo Federal de Salud (COFESA) analizó la agenda 2025 y dio a conocer números históricos en donación y trasplantes de órganos y tejidos, superando los registros previos a la pandemia. El ministro de Salud Pública de Tucumán, doctor Luis Medina Ruiz, participó del encuentro y subrayó el rol que viene cumpliendo Tucumán dentro de la red nacional de procuración.

Cifras récord en donación y trasplantes

De acuerdo con el informe presentado en la reunión, durante 2025 se concretaron 906 procesos de donación de órganos en todo el país, por encima de los 883 registrados en 2019. En el caso de la donación de tejidos, se alcanzaron 1.242 procesos, cifra que también se ubicó por encima de la de 2024.

En ese contexto, se destacó que 4.497 personas recibieron un trasplante en lo que va del año, de las cuales 2.349 correspondieron a órganos sólidos y 2.148 a córneas, incluyendo intervenciones en pacientes pediátricos. Desde el área sanitaria se remarcó que estos resultados son producto de equipos entrenados, trabajo coordinado y mayor conciencia social sobre la donación.

En el mismo ámbito se presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026–2028, cuyo objetivo es fortalecer la respuesta del sistema de salud en todas las jurisdicciones.

La estrategia incluye mejorar los tiempos de inscripción en lista de espera, ampliar la participación de los efectores en la procuración y consolidar redes provinciales de coordinación que permitan una distribución más equitativa de oportunidades de trasplante en todo el territorio.

Desde la cartera sanitaria tucumana se hizo hincapié en la necesidad de sostener equipos capacitados y articulados, capaces de abordar cada etapa del proceso de donación, desde la detección del posible donante hasta el seguimiento posterior al trasplante.

Vacunación, gripe y resistencia antimicrobiana

Además de la temática de trasplantes, el COFESA evaluó la situación de las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación y presentó nuevas herramientas de monitoreo para optimizar la logística y distribución de vacunas en las provincias.

En relación con el escenario internacional, se informó que un nuevo clado (subdivisión genética o línea evolutiva dentro de un tipo principal de virus de la influenza) de gripe detectado en Europa no se encuentra circulando ni en Argentina ni en la región. También se confirmó que la campaña de vacunación antigripal 2026 se iniciará en marzo, buscando anticiparse a la temporada de mayor circulación viral.

La agenda incluyó, asimismo, avances del Plan Nacional de Calidad en Salud y la presentación del Tablero de Análisis de Resistencia a los Antimicrobianos de la Red WHONET-Argentina, una plataforma considerada clave para vigilar la resistencia bacteriana y orientar políticas de uso responsable de antibióticos.