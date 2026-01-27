El Pabellon 8 donde estárá el Instituto “Cura Brochero” fue recorrido por el Ministro de Desarrollo Social, Federico Masso en el Penal de Benjamín Paz. El objetivo fue coordinar las adecuaciones necesarias para la pronta apertura del mencionado Instituto donde irán los menores que comentan homicidios.

Masso estuvo en el lugar junto a la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Graciela Sare, y la subdirectora de Menores en Conflicto con la Ley Penal, Andrea Salinas.El ministro explicó que “en la reunión con personal del servicio penitenciario y profesionales de la empresa constructora, se avanzó en los detalles técnicos para que el pabellón pueda albergar a los menores en conflicto con la ley, cumpliendo estrictamente con las leyes provinciales, nacionales y las convenciones internacionales sobre los derechos de niños y adolescentes”. Aclaró que “para agilizar el proceso, se definieron acciones concretas a implementar desde el miércoles.

En una primera instancia la empresa constructora trabajará en la construcción de oficinas modulares (material Durlock) para el equipo técnico, profesional y administrativo del Ministerio de Desarrollo Social. Luego se construirá una “entrada independiente” en el Pabellón 8, tal como lo exige la ley, mediante una rampa de acceso y para finalizar se instalará una lona en la cerca olímpica de uno de los patios internos para asegurar que no haya contacto visual entre los menores y los detenidos mayores”.

Destacó que “estas medidas buscan garantizar un entorno de reeducación y contención adecuado asegurando la protección y el futuro de los jóvenes tucumanos”

Masso recorrio el Pabellón 8 del Penal de Benjamín Paz

Alli estárá el Instituto para menores "Cura Brochero"