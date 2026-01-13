Masso brindó su apoyo a familiares de Érika Antonella Álvarez

En un encuentro atravesado por la conmoción y la demanda de acompañamiento, el ministro de la cartera social, Federico Augusto Masso, recibió a familiares de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada sin vida recientemente.

La reunión se enfocó en escuchar a la familia y articular asistencia estatal en un momento de alta vulnerabilidad.

Del encuentro también participó la secretaria de la Mujer, Noelia Barros. Según se informó, los funcionarios atendieron las exposiciones de la familia Álvarez y asumieron el compromiso de acompañarlos y ayudarlos con los recursos disponibles, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de áreas especializadas, entre ellas la Secretaría de la Mujer.