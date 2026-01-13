Vía Tucumán

Masso brindó su apoyo a familiares de Érika Antonella Álvarez

El encuentro buscó ordenar un esquema de contención y seguimiento para un grupo familiar en situación de vulnerabilidad, con intervención de áreas sociales y especializadas.

Redacción Vía Tucumán

13 de enero de 2026,

En un encuentro atravesado por la conmoción y la demanda de acompañamiento, el ministro de la cartera social, Federico Augusto Masso, recibió a familiares de Érika Antonella Álvarez, la joven de 25 años hallada sin vida recientemente.

La reunión se enfocó en escuchar a la familia y articular asistencia estatal en un momento de alta vulnerabilidad.

Del encuentro también participó la secretaria de la Mujer, Noelia Barros. Según se informó, los funcionarios atendieron las exposiciones de la familia Álvarez y asumieron el compromiso de acompañarlos y ayudarlos con los recursos disponibles, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de áreas especializadas, entre ellas la Secretaría de la Mujer.

