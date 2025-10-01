Vía Tucumán

Masso anunció una nueva acreditación para la Tarjeta Sin TACC

El beneficio alcanzará a los titulares del Programa Focalizado para Personas con Celiaquía.

Sol Alvarez Natale

1 de octubre de 2025,

Masso anunció una nueva acreditación para la Tarjeta Sin TACC
La acreditación será de $70.000 y estará vigente hasta el 20 de octubre.

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que conduce Federico Masso, informó que este martes 30 de septiembre desde las 18 horas se concretará una nueva acreditación de fondos en la Tarjeta Sin TACC, destinada a los beneficiarios del Programa Focalizado para Personas con Celiaquía.

El depósito será de $70.000, monto que podrá ser utilizado en la red de comercios habilitados hasta el 20 de octubre.

Una política que garantiza inclusión alimentaria

La Tarjeta Sin TACC busca acompañar a las familias que conviven con la enfermedad celíaca, garantizando el acceso a productos libres de gluten y reforzando la seguridad alimentaria de los titulares.

El ministerio recordó que el programa forma parte de las políticas públicas que priorizan a sectores con necesidades específicas, en este caso a quienes requieren una dieta especial como condición de salud.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS