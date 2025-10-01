Masso anunció una nueva acreditación para la Tarjeta Sin TACC

Tendencias
Elegancia y estilo: Celeste Cid se robó todas las miradas con un look monocromático a puro brillo
hace 16 horas
El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que conduce Federico Masso, informó que este martes 30 de septiembre desde las 18 horas se concretará una nueva acreditación de fondos en la Tarjeta Sin TACC, destinada a los beneficiarios del Programa Focalizado para Personas con Celiaquía.
El depósito será de $70.000, monto que podrá ser utilizado en la red de comercios habilitados hasta el 20 de octubre.
La Tarjeta Sin TACC busca acompañar a las familias que conviven con la enfermedad celíaca, garantizando el acceso a productos libres de gluten y reforzando la seguridad alimentaria de los titulares.