Masso anunció una nueva acreditación para la Tarjeta Sin TACC

El Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, que conduce Federico Masso, informó que este martes 30 de septiembre desde las 18 horas se concretará una nueva acreditación de fondos en la Tarjeta Sin TACC, destinada a los beneficiarios del Programa Focalizado para Personas con Celiaquía.

El depósito será de $70.000, monto que podrá ser utilizado en la red de comercios habilitados hasta el 20 de octubre.

Una política que garantiza inclusión alimentaria

La Tarjeta Sin TACC busca acompañar a las familias que conviven con la enfermedad celíaca, garantizando el acceso a productos libres de gluten y reforzando la seguridad alimentaria de los titulares.

El ministerio recordó que el programa forma parte de las políticas públicas que priorizan a sectores con necesidades específicas, en este caso a quienes requieren una dieta especial como condición de salud.