Massa recordó a Alfonsín y repitió un párrafo del Preámbulo

Reivindicó la figura de Raúl Alfonsín, como un mensaje a los radicales del país. Mas aún, repitió un fragmento del Preámbulo de la Constitución Nacional, que era una característica del ex presidente, al final de cada uno de sus discursos.

Sergio Massa desde el balcón del Teatro San Martín, se dirigió a la multitud del peronismo tucumano que estaba asistiendo al acto de asunción del gobernador Osvaldo Jaldo. Un verdadero lanzamiento con miras al ballotage del 19 de noviembre. Varias cuadras de militantes con todo el cotillón peronista ponían el cuadro especial para este acto de campaña, en una jornada de intenso calor.

Pero además del gobernador Jaldo y el ex gobernador Juan Manzur acompañaban al candidato a presidente de Unión por la Patria el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; los gobernadores Raúl Jalil(Catamarca), Gildo Insfrán(Formosa), Ricardo Quintela(La Rioja), Gerardo Zamora(Santiago del Estero) y diputados y senadores nacionales.

Luego de decir que Alfonsín “ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad”, enfatizó que “vengo una vez más a ratificar nuestro compromiso para que el 10 de diciembre, a 40 años de democracia, en Argentina empiece una nueva etapa con un Gobierno de unidad nacional, donde sin importar de dónde vienen los hombres y mujeres que se integren, nos permita construir una nueva página de la historia”. Insistió Massa que “el norte argentino se va a transformar en el corazón económico del Mercosur y en el punto de encuentro entre el océano Atlántico y el Pacífico”. Pidió a las provincias “defender la coparticipación frente a un proyecto político que dice que la quiere eliminar”.

Precisó que “el 19 de noviembre hay un presidente que plantea un nuevo pacto federal y aumento de los recursos para las provincias del Norte Grande; y del otro lado hay un señor que dice ‘vamos a eliminar la coparticipación’. Yo no voy a abandonar al Norte Grande”.Por ultimo enfatizó que “abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria”, y pidio el acompañamiento “por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional”.