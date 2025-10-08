Más de 200 nuevos residentes se suman al sistema de salud provincial

El sistema de salud de Tucumán vive un momento clave con la incorporación de más de 200 nuevos residentes que inician su formación en distintas especialidades. Para darles la bienvenida, el Ministerio de Salud Pública llevará adelante una jornada de integración en el Club Médico de Los Nogales, un espacio pensado para fortalecer vínculos y brindar acompañamiento a quienes se suman al servicio sanitario provincial.

El anuncio se dio tras una reunión entre el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, la directora de Recursos Humanos, ingeniera Estela Núñez, y la directora de Planificación, Lorena Gutiérrez. Allí se definieron los lineamientos de la jornada y la importancia que tienen los residentes dentro del sistema.

Al respecto, Núñez explicó: “Estuve reunida con el ministro de Salud, para abordar un tema muy importante para nosotros ahora, que son los Residentes. Hablamos de una jornada que se va a desarrollar el día de mañana (8 de octubre), en el Club Médico de los Nogales, para hacer integración de los que ingresan a primer año, que son más de 200 residentes”.

La funcionaria destacó el rol estratégico de estas incorporaciones: “Los Residentes son una base fundamental del Sistema de salud. Este año, hemos cubierto todo el cupo que teníamos ofrecido, que en años anteriores no solía suceder y esto no se replica en el resto del país, por lo que para nosotros es un orgullo. La idea de la jornada es que conozcan nuestro sistema de salud dónde están insertos, que sientan que los contenemos y que pueden acercarse a nosotros ante cualquier inquietud”.

En esta edición, la novedad es que se implementarán nuevas actividades de acompañamiento.

Núñez lo remarcó al señalar que “Son actividades que antes no se desarrollaban. Los chicos ingresaban y no tenían esa contención que nosotros les vamos a dar a partir de ahora. Actualmente, se cambió la modalidad del examen de ingreso y se realizará en cada provincia, ya no será a nivel nacional, como se hacía antes".

“Entonces, estamos definiendo con el ministro Luis Medina Ruiz, cuáles serán las fechas para el año próximo, con la idea de adelantar las fechas, que eran habitualmente, en el mes de julio el examen, y el ingreso en septiembre, para que seamos más competitivos con los privados, con las residencias privadas”.

Por último, Núñez recordó que el sistema está abierto a evacuar dudas: “Se pueden llegar por la Dirección de Recursos Humanos en la Dirección de Formación y Capacitación a cargo de la licenciada Susana Sánchez, donde le van a despejar cualquier duda”.

Con esta iniciativa, la Salud tucumana refuerza su apuesta por una formación médica con integración, contención y visión de futuro.