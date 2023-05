Manzur encabezó un multitudinario acto en la explanada de Casa de Gobierno para apoyar la candidatura de Jaldo y Acevedo

El gobernador, Juan Manzur, y el vicegobernador y candidato a gobernador por el Frente de Todos por Tucumán, Osvaldo Jaldo, encabezaron un acto con miles de militantes del peronismo en apoyo a la candidatura a vicegobernador del actual ministro del Interior, Miguel Acevedo, en la explanada de Casa de Gobierno. En ese marco, se anunció que la primera quincena de junio el pueblo tucumano podría votar.

Estuvieron presentes, además, la candidata a intendenta por la Lista Oficial 830, Rossana Chahla; ministros provinciales, funcionarios nacionales, diputados y senadores, legisladores, concejales, intendentes e intendentas, comisionados comunales, secretarios, subsecretarios, presidentes de entes autárquicos y directores.

La oposición de Tucumán, una vez más, recurrió a la justicia y obviamente nosotros estuvimos esperando esto, porque le tienen miedo al voto; le tienen miedo a la voluntad popular. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir: la oposición festeja en los tribunales. Nosotros, lo hacemos con nuestra gente, con la militancia, en la plaza pública”, sostuvo Manzur en su mensaje.

En esa línea, dijo: “Ayer actuamos como corresponde; no adjetivamos ni criticamos. Siempre fuimos respetuosos de la justicia, pero este fallo de la Corte Suprema de la Nación es inoportuno y tiene que ver con cuestiones vinculadas a las autonomías provinciales; agrede al federalismo de la República Argentina. No estamos de acuerdo con el fallo, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo. No corresponde”.

Manzur aseguró que “pesaba una espada de Damocles sobre la democracia tucumana, una cautelar que impedía que los tucumanos vayan a votar y entren al cuarto oscuro, donde son libres, están solos y votan por lo que sienten y desean. Impidieron la voluntad popular de los tucumanos”.

El Gobernador, además, remarcó: “en la cautelar objetaron que Juan Manzur pueda ser candidato en la provincia. Por eso, impedían que los tucumanos vayan a votar. Ayer, tomé una decisión por el bien de la democracia y el bien de los tucumanos, fiel a los principios de mi partido político, el peronismo, en el que primero está la Patria, segundo el movimiento y, por último, los hombres”, añadió con respecto a la candidatura de Miguel Acevedo, a quien calificó como “un hombre de bien”.

Si Juan Manzur es un obstáculo para que los tucumanos voten, Juan Manzur se baja, no está. Así que hoy le volvemos a pedir a la Corte, desde Tucumán, que levanten la cautelar inmediatamente para que los tucumanos puedan ir a las urnas a votar”, aseveró el Primer Mandatario provincial.

Y en ese sentido, anunció que la expectativa es que “la primera quincena de junio el pueblo tucumano vote en las urnas”.

Además, aseguró que “el gobernador que asumirá los próximos cuatro años el Gobierno de la Provincia, se llama Osvaldo Jaldo” y destacó: “el jefe de campaña del peronismo en Tucumán soy yo, Juan Manzur”.

Por último, el jefe del Poder Ejecutivo tucumano dijo: “Siempre busqué lo mejor para Tucumán y las familias tucumanas, siempre respeté los códigos y cánones del peronismo. Y hoy, una vez más, lo vuelvo a hacer. Cumpliré con mi palabra y voy a trabajar todos los días. Una vez más, los voy a llevar al triunfo”.