Vía Tucumán

Maira Herrera la revelación en rugby femenino

Recibió una distinción de la Unión de Rugby

Yanina Elizabeth Vega

3 de enero de 2026,

La Jugadora de Cardenales Rugby Club Maira Herrera fue distinguida con la categoría “Revelación 2025” de la Unión de Rugby de Tucumán. Se destacó que Herrera, es una talentosa y dedicada jugadora de rugby que ha demostrado su crecimiento". La distinciion fue entregada durante la cena de fin de año de la Union de Rugby de Tucumán (URT).

Felicitamos a Maira Herrera, elegida Jugadora Revelación 2025 por la Unión de Rugby de Tucumán.

Este reconocimiento destaca su crecimiento, compromiso y proyección, reflejo del gran trabajo realizado durante el año y del futuro que la espera en el rugby.

¡Felicitaciones, Maira!Cardenales, presente.

