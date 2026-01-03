Maira Herrera la revelación en rugby femenino

La Jugadora de Cardenales Rugby Club Maira Herrera fue distinguida con la categoría “Revelación 2025” de la Unión de Rugby de Tucumán. Se destacó que Herrera, es una talentosa y dedicada jugadora de rugby que ha demostrado su crecimiento". La distinciion fue entregada durante la cena de fin de año de la Union de Rugby de Tucumán (URT).

Este reconocimiento destaca su crecimiento, compromiso y proyección, reflejo del gran trabajo realizado durante el año y del futuro que la espera en el rugby.

¡Felicitaciones, Maira!Cardenales, presente.