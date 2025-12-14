Luciana Zamora analizó el sector citrícola tucumano y mundial

“Atravesamos una crisis muy importante en el sector citrícola. Hubo mucha oferta desde Sudáfrica, España, Turquía, Argentina, Perú. Al ser oferta y demanda, afectó muchísimo al precio del limón. Estuvo en baja como cuatro o cinco años. El sector de la industria también estaba sobrestockeado y fueron factores que nos llevaron a todos a un quebranto importante”. Es lo que sostiene Luciana Zamora, una empresaria del sector citrícola que analizó lo que ocurrio en el mundo con los limones en una conversación con el periodista Germán Valdez, en el programa “Primer Plano”, que se emite por Canal 10, en duplex con Radio 21 Tucumán. Este es el diálogo con la empresaria:

-Cuentemé algo de su vida..

-Tengo 42 años, estoy trabajando en la empresa familiar de mis padres, Zamora Citrus. Somos productores, empacadores y exportadores, trabajando sobre todo principalmente limón”.

-Pero ustedes recibieron una distinción recientemente...

-Sí, se trataba principalmente de una certificación de comercio justo. Somos ocho empresas en Argentina que la tenemos. Se trata de una prima de dinero que mandan clientes que compran nuestro producto en el exterior directamente a los trabajadores, para el bienestar social y la mejora en las zonas rurales. Este año hemos recibido cerca de 150 millones de pesos que van directo a ellos, más de 130 familias”.

-Y hoy en día, en el mercado, ¿Qué volumen tienen ustedes?

-Nosotros estamos dentro de los 10 en Tucumán, de los 10 mayores exportadores de fruta fresca”.

-¿Y a qué lugares están exportando?

-Principalmente nuestra líneahoyes la línea orgánica. Somos los mayores exportadores en lo que es limón fresco orgánico. Nuestro principal mercado es Estados Unidos y, el año pasado, la innovación nuestra fue ingresar al mercado de Europa. Se abrió hace muy poco, hace dos años, el protocolo de limón orgánico y nosotros certificamos este año para la Unión Europea”.

-Y ahora esta información que hay sobre ustedes, que entran en el grupo Amazon o la plataforma Amazon…

-Amazon, sí. En Estados Unidos. Amazon fue la cadena que nos insertó en esta certificación de comercio justo. Fue la que nos enseñó un poco el programa, de qué se trataba, y uno de los requisitos para formar parte de la venta y ser proveedores directos de ellos era tener la certificación de este estándar tan alto, que es una norma para los trabajadores, que se llama “Fair Trade“. Lo logramos, hace ya dos años que tenemos la certificación. Este es el tercero, pero ya desde este año somos proveedores oficiales de las tiendas de Amazon, la cadena de supermercados Whole Foods, en todo Estados Unidos, tanto la costa este como la oeste.

-Bien.

Para que nos cuentes un poco: ¿hace cuánto que ustedes están trabajando en la empresa Zamora Citrus? Empezando por ahí. ¿Y cuál es el balance que podés hacer de este año, con respecto a cómo trabajaron y lo que se viene, teniendo en cuenta que viene ahora la feria más importante, que es la de Berlín?

-La empresa comenzó con mis padres. En realidad, mi abuelo era productor, como todos los inmigrantes que llegaron. Él era de España. En Tafí Viejo se formó toda una zona de inmigrantes que comenzaron con el limón. Era pequeño, pero mis padres fueron quienes comenzaron con la comercialización y el empaque hace 45 años. Yo estoy en la empresa hace 20 años. El desarrollo comercial fue lo que nos impulsó a crecer, a diversificar también, porque de ser solo productores comenzamos a ser empacadores y luego a comercializar de forma directa. Entonces es una empresa quehoyestá formada verticalmente, de punta a punta, y eso nos permite tener ese trabajo más artesanal, conocer qué es lo que quiere el cliente. Con respecto a lo que estuvo pasando estos últimos años, atravesamos una crisis muy importante en el sector citrícola. Hubo mucha oferta desde Sudáfrica, España, Turquía, Argentina, Perú. Al ser oferta y demanda, afectó muchísimo al precio del limón. Estuvo en baja como cuatro o cinco años. El sector de la industria también estaba sobrestockeado y fueron factores que nos llevaron a todos a un quebranto importante. Nosotros ya veníamos trabajando hace años pensando en otra opción para poder subsistir a ciertas crisis que se presentan en el campo. Ya teníamos el lineamiento de apuntar al sector orgánico. Fue por eso que atravesamos toda esta crisis y podemos seguir trabajando, pero apuntando a una línea donde no haya tanta competencia directa, y tener un sector donde el limón de Tucumán siga estando en las góndolas y sea elegido. Era difícil competir si se trataba de precio y calidad, sobre todo con un país como Sudáfrica, que fue lo que realmente nos llevó a tener muy malas campañas.

-Y eso se debe principalmente a la contraestación, ¿no es cierto? Ustedes venden en el hemisferio norte cuando ellos no tienen producción.

-Correcto. Nuestro principal competidor es Sudáfrica. Nosotros la contraestación la tenemos con Estados Unidos y con España, que también son productores muy importantes en el mundo del limón, pero, puntualmente, la competencia es Sudáfrica.

-Y con respecto al panorama local, vimos que en Tucumán ha disminuido muchísimo la superficie de citrus. ¿El limón con el que ustedes trabajan es de fincas propias o también compran a terceros?

-Nosotros tenemos fincas propias, pero también compramos a terceros. El manejo lo hacemos de forma directa. Nosotros manejamos la compra a terceros y el campo”.

-¿Y ustedes han sentido cambio con respecto a esta disminución?

-Sí, se notó mucho. Ya se arrancaron más de 20.000 hectáreas en la provincia en lo que va de estos cinco años de crisis, porque la verdad es que no se podía mantener. El campo lleva mucho gasto, mucho costo y no teníamos rentabilidad. El que era solo productor tuvo un quebranto muy importante.

-Y desde el punto de vista comercial, vos comentabas que hoy el limón que ustedes comercializan, que es un limón orgánico, es un plus para poder acceder al mercado. ¿Cómo hacen el manejo en el campo?

-En el campo, lo que tiene el limón orgánico es que no lleva fertilizantes ni productos químicos. Se trabaja todo en base a productos orgánicos. Tenemos aceite orgánico, el manejo, el manipuleo; todo lo que se haga en el campo tiene que ser de forma artesanal y de una manera orgánica. Compost, todo lo que viene ya existe para el trabajo del campo orgánico, productos certificados”.

-O sea, ustedes no producen los bioinsumos, sino que los compran.

-Los compramos, sí.

Pero la pregunta es: lo artesanal, ¿no es más caro?

-Sí, sí. Claramente es una inversión la que hacemos, porque todo lo que es el manejo, la poda, todo lleva mucha más mano de obra y es más caro.

-¿Y dónde está la ventaja de Sudáfrica?

-En la mano de obra. La cercanía con los demás países, la logística. Ellos están en un punto estratégico, con menos costos en fletes y en insumos.

-Hoy, ¿cómo están frente a esto? ¿Cuál es la ventaja que ustedes tienen sobre Sudáfrica?

-Hoyel sector está un poco mejorando en lo que respecta a la oferta internacional, pero por situaciones climáticas que pasaron: una helada en Turquía, una disminución en España. Son picos que se dan en el campo y de los que nosotros tampoco estamos exentos. Nos falta atravesar todo el verano, las lluvias, las tormentas. El productor puede manejar el 50% del trabajo, pero el otro 50% depende de factores externos: clima, un gobierno, la misma logística. Nos pasó un año tener barcos cotizando a precios históricos, récord, que nos llevaron a un quebranto. Este año, un poco, se nos dio a favor comenzar a absorber esos cupos que dejaron España y Sudáfrica el año pasado. Este año se puede repetir, pero son cosas esporádicas. Creemos que el sector puede estar un poco mejor, a pesar de que seguimos afrontando dificultades con la inflación, la lejanía de Tucumán del puerto de Buenos Aires, los costos que se disparan todos los años, los salarios. Seguimos en una situación complicada, pero tratamos de seguir invirtiendo y apostando al sector, que es lo que sabemos hacer: el limón.

-Y ese mito que hay —no es mito, muchas veces es realidad— de que el sector siempre está bien, que han ganado mucha plata, o esa fantasía de que la Coca-Cola paga mucho en Tucumán…

-No. El limón se vende a precio de mercado y de oferta. Si nosotros pudiéramos poner el precio, claro que nos iría bien todos los años. Hubo años donde la oferta había disminuido y Argentina estaba muy bien posicionada, pero fueron un par de años. Después vinieron cinco años drásticos. La industria, sobre todo, estaba complicada con el stock y no te salva la Coca-Cola. Acá la industria maneja el 70% de la producción de Tucumán. Eso arrastra todo el sector, porque no es solamente que dependemos de la Coca-Cola. Coca-Cola; compra el jugo, compra el aceite, pero no es algo que haga funcionar sola una economía regional como el limón en Tucumán. Para que el limón ande bien, tiene que funcionar todo: la parte de gobierno, las políticas comerciales, la demanda afuera, el precio, la oferta, el clima. No es un negocio en el que puedas decir “es totalmente rentable”. No lo sabés hasta que llega el momento de cosechar.

-¿Cuál será el panorama para el año que viene?

-Hoy, desde la parte privada, todo el trabajo que se tenía que hacer en el campo y depende de nosotros, se hizo. Hemos invertido, ya se gastó lo que se tenía que hacer en los campos, pero ahora dependemos del clima y de tener una buena cosecha en abril. Tenemos que esperar hasta abril y ver también cómo responden los mercados. Ahora está la venta de otros países y son ellos los que te van dejando el panorama de lo que se viene para tu campaña.-¿Es solo Sudáfrica el problema? Porque antes era Estados Unidos que no dejaba entrar…

-Algo muy bueno que pasó hace cinco o seis años, con el gobierno de Mauricio Macri, fue la apertura del limón en Estados Unidos, que estaba cerrado porque California es un productor muy importante. Había mucha producción y se sentía que había competencia directa con Argentina. Hasta que se pudo hablar desde la parte de protocolos y explicar que nosotros estamos en contraestación con ellos, y que sí tenemos una ventana donde podemos entrar sin perjudicar a los productores locales.

-Sobre las estrategias: es una empresa que ya tiene muchos años y está muy afianzada. ¿Hay alguna estrategia para disminuir la dependencia climática? ¿Algún tipo de subproducto para diversificar?

-Sí, diversificamos el negocio para no depender solo del clima, pero después todo lo que es el campo no se puede cambiar. Es algo que está relacionado directamente al trabajo que elegimos y sabemos que ese es el riesgo que tenemos.

-Un sueño que tienen ustedes en Amazon, que es importantísimo…

-Yo creo que mi sueño es mantenernos ya hoy . Creo que hemos llegado a cumplir muchos objetivos que teníamos pensados en la empresa, desde que entré yvila proyección de mis padres. La idea es acompañar y, como digo, estoy feliz de que cada año se abra alguna puerta nueva. Este mundo es muy grande. Parece pequeño cuando uno habla de limón, de fruta y verdura, pero en realidad te abre muchas oportunidades, como fue Fair Trade, ahora el limón orgánico en Europa, que también me tiene muy entusiasmada porque creo que nos va a traer buenas ventanas. Y estamos siempre trabajando, porque cada año es diferente.