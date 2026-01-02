Vía Tucumán

Los saludos de políticos

Con motivo de fin de año

Yanina Elizabeth Vega

2 de enero de 2026,

Los saludos de políticos
Con motivo de fin de año

Saludos de fín de año expresaron políticos de la provincia. La senadora nacional Sandra Mendoza, junto al ex legislador José Orellana y el intendente Enrique Orellana expresó que “compartimos un brindis de fin de año con funcionarios y empleados municipales, en un encuentro de reconocimiento y cercanía. Fue una oportunidad para agradecer el compromiso y el trabajo realizado durante todo el año, y para renovar juntos el deseo de un nuevo año con salud, proyectos y crecimiento para toda la comunidad de Famaillá”.

Por su parte la senadora Beatriz Avila expresó: “Tucumán tiene un potencial enorme: azúcar, citrus, bioetanol y economía del conocimiento. Sin embargo, cargamos con brechas históricas.

Lo dije en el recinto: nuestra provincia, manteniendo sus cuentas en orden, tuvo que hacerse cargo de las obras que la Nación abandonó, como las viviendas de Procrear, la cárcel de Benjamín Paz y el sostenimiento del transporte y la educación”. Finalmente aclaró que “acompañamos la gobernabilidad, pero no negociamos el desarrollo de Tucumán”.

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo dijo que “cerramos un año difícil, pero con la tranquilidad y la satisfacción de haber dado todo. Desde el equipo de trabajo municipal queremos agradecerles, queridos vecinos, por el acompañamiento y la confianza, con el deseo sincero de que la esperanza y la unión sigan presentes en cada hogar de nuestra querida ciudad”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS