Los saludos de políticos

Saludos de fín de año expresaron políticos de la provincia. La senadora nacional Sandra Mendoza, junto al ex legislador José Orellana y el intendente Enrique Orellana expresó que “compartimos un brindis de fin de año con funcionarios y empleados municipales, en un encuentro de reconocimiento y cercanía. Fue una oportunidad para agradecer el compromiso y el trabajo realizado durante todo el año, y para renovar juntos el deseo de un nuevo año con salud, proyectos y crecimiento para toda la comunidad de Famaillá”.

Por su parte la senadora Beatriz Avila expresó: “Tucumán tiene un potencial enorme: azúcar, citrus, bioetanol y economía del conocimiento. Sin embargo, cargamos con brechas históricas.

Lo dije en el recinto: nuestra provincia, manteniendo sus cuentas en orden, tuvo que hacerse cargo de las obras que la Nación abandonó, como las viviendas de Procrear, la cárcel de Benjamín Paz y el sostenimiento del transporte y la educación”. Finalmente aclaró que “acompañamos la gobernabilidad, pero no negociamos el desarrollo de Tucumán”.

El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo dijo que “cerramos un año difícil, pero con la tranquilidad y la satisfacción de haber dado todo. Desde el equipo de trabajo municipal queremos agradecerles, queridos vecinos, por el acompañamiento y la confianza, con el deseo sincero de que la esperanza y la unión sigan presentes en cada hogar de nuestra querida ciudad”.