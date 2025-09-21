En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), se realizó el XVI Congreso Argentino y XII Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, bajo el lema “Los nuevos desafíos del Derecho Societario”.

Estuvieron autoridades universitarias, representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, decanos, docentes, investigadores, estudiantes y juristas invitados de Argentina, España, Uruguay, Brasil, Perú, Chile y Paraguay.

Entre las autoridades universitarias locales estuvieron presentes la vicerrectora de la UNT, doctora Mercedes Leal; la decana de la Facultad de Derecho, doctora María Cristina Grunauer de Falú; el vicedecano subrogante, doctor Horacio Madkur y el presidente honorario del Congreso, doctor Juan Carlos Veiga.

La doctora Grunauer destacó: el Congreso reúne a los especialistas de todos los países iberoamericanos. Tenemos 450 inscriptos, 270 ponencias, 120 estudiantes, 5.000 visitas en la web y casi 300 conectados de manera remota. Están los principales ponentes mundiales de habla hispana”. Luego recordó que “nos postulamos en la última edición en la Universidad Austral y le ganamos la postulación a la UBA. Hemos involucrado a toda la facultad, con un equipo muy grande entre estudiantes, docentes y el Instituto de Derecho Comercial del cual soy directora.

Se han comprometido profesores, no docentes, el rector ingeniero Sergio Pagani, el gobierno provincial, la municipalidad, el Ente de Turismo, los colegios profesionales y los poderes judiciales. Es un evento tan importante que fue declarado de interés académico e institucional por múltiples organismos”.