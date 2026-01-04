Los arzobispos tucumanos de los últimos tiempo recordado por el padre Abuin

El padre José “Pepe” Abuin es un conocedor de las iglesia tucumana de los últimos tiempos. Compartió con varios obispo que estuvieron en el arzobispado local. Esta es parte de una conversación en el programa “Tucumán con Todo”, con el periodista Germán Valdez.

-Cuál es el origen del apellido..

-Español. Pero bueno, debe ser quealgún moro que se escanto....

-¿Usted dónde nació?

-Yo nací aquí en Tucumán. Soy tucumano.

¿Y su familia?

-Tucumana. Mamá salteña y mi papá de Buenos Aires, pero vivieron acá desde chicos.

- ¿y cuándo se inició usted?

-En el sacerdocio? Yo te he cumplido 40 años de sacerdote hace un mes.

-¿Usted comenzó con monseñor (Juan Carlos) Aramburu?

-No, (Blas Victorio)Conrero. Ya no estaba Aramburu. Conrero en el año 1979 entro al seminario. En 1985 me ordeno de sacerdote y bueno, he pasado mucho tiempo en el interior yo. En el campo.

-¿En qué lugares?

-Estuve en San Pablo 15 años. Estuve en Los Ralos 8 años, en las Talitas 7 años y ahora me toca estar en San Martín de Porres.

-Usted usaba sotana entonces o estaba así como hasta ahora.

-No, yo siempre uso así.

-¿Por qué no uso sotana?

-No sé. Yo, la gente me siente muy cerca así.

-Es una concepción suya o ...

-No mío. Mío, mío, mío.

-La iglesia no le obliga

-No, nunca, nunca me obligó. Yo algunas veces uso la camisa cleriman(sacerdotal). Y la gente tiene un respeto, así como yo respeto por la gente.

-Usted evidentemente pasó por varios arzobispos.

.¿Qué recuerda de cada uno de ellos?

-De Conrero, un gran padre, un gran padre, un hombre muy cercano. Luego me tocó Monseñor (Horacio)Bossoli, un hombre muy temeroso, un hombre que le costaba gobernar la diócesis y un hombre enfermo. Después tocó (Arsenio Raúl)Casado, que estuvo dos meses. Después estuvo en (Carlos José) Ñáñez,

-Que fue a Córdoba.

-Claro , él tuvo acá 3 años y se fue como arzobispo de Córdoba. Muy lindo recuerdo de de Ñáñez, realmente un padre y un amigo. Y después viene Monseñor Luis Villalba que realmente fue extraordinario, un hombre muy cercano. Y después de Villalba viene (Horacio Alfredo) Zecca, que también un hombre que era más que todo académico, no era tanto pastor, era más que todo académico. Tenía un perfil académico..

-Claro, él venía de la Universidad de Buenos Aires

- Si de la UCA . Claro, claro. Y después, bueno, Carlos, Carlos que ha sido compañero mío, hemos crecido con Carlos en el seminario.

-Monseñór Carlos Sánchez.

-Claro. Sí

¿Cómo era el monseñor Sánchez?

-Era intelectual, era brillante..?

-Muy sencillo, muy sencillo. Un hombre muy sencillo, cercano, sí, estudioso, y más que todo muy, muy amiguero. Muy amiguero.

-¿Qué sintió usted cuando lo nombraron arzobispo?

-Yo muy contento porque sabía que hay alguien de nuestra riñonada estaba haciendo que nos iba a guiar. Él es más chico que yo. Para mí es un respeto muy grande porque lo que significa él como persona primero, después como sacerdote, un hombre muy valorado como sacerdote y tiene un cualidad que es muy cercano a la gente, muy cercano. Donde va Carlito Sánchez tiene un un nivel de aceptación total.