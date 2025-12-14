Lo que dejó la reunión de Jaldo con Santilli

“Durante la reunión abordamos la situación financiera de la provincia, la caída en la recaudación y la necesidad de avanzar en mecanismos de compensación que permitan sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Planteamos la posibilidad de utilizar la conciliación de deudas como herramienta para compensar recursos no ingresados, acercando información y cifras actualizadas que fueron recibidas para su análisis por las autoridades nacionales”. Esto es lo que comentó el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo luego de la reunión de trabajo en Buenos Aires con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.El mandatario subrayó que “también dialogamos sobre la proyección de un nuevo Acuerdo Fiscal que impulsa el Gobierno nacional, orientado a acompañar a las provincias que mantengan equilibrio o superávit fiscal y que hayan cumplido con los compromisos asumidos en el Pacto de Mayo, firmado en Tucumán en 2024, evaluando la viabilidad de financiamientos puntuales para esos distritos”.

Remarcó luego que “en materia de gobernabilidad, coincidimos en la importancia de sostener una relación basada en el diálogo, el respeto institucional y el acompañamiento recíproco entre la Nación y las provincias, entendiendo que ese camino es clave para garantizar estabilidad y previsibilidad”.

También señaló que “confirmamos la recepción por parte de Tucumán de un Aporte del Tesoro Nacional por $20.000 millones, solicitado en el marco de la Ley de Emergencia Hídrica, destinado a tareas de prevención y mantenimiento ante la época de lluvias y al sostenimiento de servicios públicos esenciales, que se complementan con recursos y equipos propios de la Provincia desplegados en ríos y cuencas”.