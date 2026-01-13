Limpieza en espacios públicos y debate sobre el nuevo CPU

Con cuadrillas desplegadas en tareas de limpieza y desmalezamiento, el parque El Provincial fue escenario de una recorrida encabezada por el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, doctor Fernando Arturo Juri, quien se encuentra a cargo de manera interina de la Intendencia.

La actividad incluyó supervisión de trabajos en espacios públicos y un anuncio político-institucional: el inicio de audiencias para avanzar con la reforma del Código de Planeamiento Urbano (CPU).

Acompañado por la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano, concejales y funcionarios municipales, Juri inspeccionó los trabajos en el parque El Provincial y señaló que el operativo forma parte de una línea de continuidad dentro del Municipio.

En rueda de prensa, junto a los ediles Ernesto Nagle, Eduardo Molina y Facundo Vargas Aignasse, expresó: “Recorremos las plazas y parques verificando los trabajos de limpieza. Es una continuidad de lo que viene haciendo la intendenta Rossana Chahla con su equipo. Acompañamos y trabajamos de forma conjunta tanto el Ejecutivo municipal como el Concejo Deliberante con sus concejales, que no es otra cosa que lo que nos pide la gente: que estemos presentes“.

Además del operativo de limpieza, se adelantó una sesión en febrero para renovar la Mesa Directiva del Concejo Deliberante.

Reforma del Código de Planeamiento Urbano

En paralelo a la agenda de territorio, la recorrida sirvió para anticipar que pronto comenzarán las audiencias de la comisión especial encargada de la reforma del CPU.

Según se indicó, la instancia buscará sumar aportes de colegios profesionales, docentes e investigadores de las universidades nacionales y otros actores vinculados a la planificación de la ciudad.

Sobre el enfoque del debate, el presidente del Concejo sostuvo: “En la comisión especial de reforma del CPU trabajamos en la ciudad que queremos para los próximos 30 ó 40 años. En unos días comenzará a trabajar esta comisión con las primeras audiencias para avanzar cuanto antes. Queremos una ciudad accesible, amigable con el medio ambiente y ordenada".

Calendario institucional

Además, se adelantó que en febrero se realizará una sesión para la renovación de la Mesa Directiva del Concejo Deliberante, instancia en la que el cuerpo elige por un año a quienes se desempeñarán en la Presidencia y en las vicepresidencias 1° y 2°.

Tres etapas

A su turno, el edil Vargas Aignasse respaldó el anuncio y describió el esquema de trabajo previsto por la comisión: “Lanzamos la comisión de reforma del Código y estamos diseñando el plan de trabajo y fijando fecha para las primeras audiencias. Son tres etapas, diagnóstico -ahí habrá audiencias con todos los actores vinculados al desarrollo urbano-, luego habrá una etapa de recepción de proyectos y dictámenes de estas audiencias y, finalmente, la redacción del proyecto de nuevo CPU que será debatido en el recinto“.