El acto de inauguración de la Licenciatura en Seguridad Pública se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

Fue presidida la ceremonia por el rector, ingeniero Sergio Pagani, acompañado por la vicerrectora, doctora Mercedes Leal; la decana, doctora María Cristina Grunauer de Falú y otras autoridades, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.

Informaron que “con una modalidad a distancia, la nueva licenciatura está orientada a profesionales que busquen especializarse en la gestión y el diseño de políticas de seguridad desde una mirada interdisciplinaria. El plan de estudios incorpora ejes centrales como los derechos humanos, la gobernanza democrática y la seguridad ciudadana, y se vincula directamente con el Observatorio de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana de la Facultad”. Destacaron que “la propuesta formativa tiene como objetivo formar especialistas capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad, además de brindar herramientas para la docencia, la investigación y la integración de equipos técnicos en los sectores público y privado”.Precisaron que “el ciclo tiene una duración total de dos años y medio, con una carga horaria de 1260 horas distribuidas en 14 asignaturas anuales y cuatrimestrales. Se trata de un dictado único y excepcional, financiado directamente por Nación. Con este lanzamiento, la UNT refuerza su compromiso con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo de políticas de seguridad ciudadana más inclusivas, democráticas y eficientes”.