Vía Tucumán

Licenciatura en Seguridad Pública

Inauguró en la Facultad de Derecho de la UNT.

Yanina Elizabeth Vega

10 de septiembre de 2025,

 El acto de inauguración de la Licenciatura en Seguridad Pública se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.

Fue presidida la ceremonia por el rector, ingeniero Sergio Pagani, acompañado por la vicerrectora, doctora Mercedes Leal; la decana, doctora María Cristina Grunauer de Falú y otras autoridades, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad universitaria.

Informaron que “con una modalidad a distancia, la nueva licenciatura está orientada a profesionales que busquen especializarse en la gestión y el diseño de políticas de seguridad desde una mirada interdisciplinaria. El plan de estudios incorpora ejes centrales como los derechos humanos, la gobernanza democrática y la seguridad ciudadana, y se vincula directamente con el Observatorio de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana de la Facultad”. Destacaron que “la propuesta formativa tiene como objetivo formar especialistas capaces de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad, además de brindar herramientas para la docencia, la investigación y la integración de equipos técnicos en los sectores público y privado”.Precisaron que “el ciclo tiene una duración total de dos años y medio, con una carga horaria de 1260 horas distribuidas en 14 asignaturas anuales y cuatrimestrales. Se trata de un dictado único y excepcional, financiado directamente por Nación. Con este lanzamiento, la UNT refuerza su compromiso con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo de políticas de seguridad ciudadana más inclusivas, democráticas y eficientes”.

