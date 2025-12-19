Legislatura actualizó incentivos fiscales y cerró el año con una amplia agenda de leyes

En la última sesión ordinaria del año, la Legislatura de Tucumán avanzó con una batería de medidas que incluyó la actualización del Régimen de Incentivos para Inversiones y Creación de Empleos (Ley N° 9911), modificaciones al Código Tributario Provincial (Ley N° 5121), y la incorporación de Edith Noemí Comolli como nueva legisladora provincial. La sesión fue encabezada por el presidente subrogante Sergio Mansilla.

Asunción en el recinto

Durante la jornada, el cuerpo tomó juramento a Edith Noemí Comolli, quien se incorporó en reemplazo de Javier Noguera. Según se informó, Javier Noguera renunció el 3 de diciembre para asumir como diputado nacional.

En la oportunidad, Edith Noemí Comolli juró como legisladora.

Incentivos y empleo

En el plano económico, se sancionaron modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo a la Ley N° 9911 y a la Ley N° 5121. El objetivo fue actualizar la terminología y adecuar el esquema al régimen de valuación vigente, basado en criterios técnicos del Observatorio del Mercado Inmobiliario de Tucumán (OMITUC).

Con la reducción de los montos mínimos para acceder al régimen, se estableció una nueva escala de exenciones en Ingresos Brutos, con beneficios fiscales según el volumen de inversión:

25% para inversiones de 1 a 3 millones de dólares

30% para inversiones de 3 a 5 millones

50% para aportes de 5 a 10 millones

75% para inversiones de 10 a 20 millones

100% para inversiones superiores a 20 millones de dólares

En ese marco, también se aprobaron exenciones vinculadas a disposiciones de impacto económico, financiero y productivo para sectores citrícola, azucarero, cárnico, pequeños productores y minifundios.

Emergencias, mediación y asociaciones civiles

En materia social y de acceso a derechos, se sancionó el dictamen de la Comisión de Protección de los Derechos de la Mujer, Género y Diversidad, que modifica el artículo 1° de la Ley N° 8981, extendiendo hasta el 31 de diciembre de 2027 la declaración de emergencia por violencia contra la mujer, con posibilidad de prórroga si persisten las causas.

También se aprobó:

La prórroga del artículo 5° de la Ley N° 8847 hasta el 31 de diciembre de 2027 , referido a los procesos de mediación obligatoria previos al inicio de juicios.

La declaración de interés social de bienes muebles, muebles registrables e inmuebles destinados a actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales pertenecientes a asociaciones civiles sin fines de lucro.

La adhesión de la provincia a las recomendaciones de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial.

Más agenda legislativa

Durante la sesión también obtuvieron sanción:

La modificación de la Ley N° 5993 , que reglamenta el ejercicio de la profesión de agrimensor y carreras afines a la geotopocartografía.

La modificación del artículo 19 de la Ley N° 8934 , sobre el período de resolución de causas pendientes.

Cambios a la Ley N° 9023, de creación del Registro Provincial de Electrodependientes por cuestiones de salud.

RSU en Aguilares

Luego de un debate amplio, el cuerpo sancionó la declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de un terreno ubicado en Aguilares, destinado al funcionamiento de una planta de tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

En paralelo, se aprobó:

El establecimiento del Régimen de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre , orientado a la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico.

La creación del Programa de Fomento al Desarrollo del Turismo de los Pueblos Originarios de Tucumán, en el marco de la Ley N° 7484 de Turismo.

Producción y memoria

En el tramo final, se sancionó la creación de la Marca Tucumán Sustentable, en el ámbito del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), destinada a promover, identificar y certificar productos que incorporen prácticas ambientalmente responsables.

Además, se aprobó: