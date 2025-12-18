LATAM cancelará el vuelo Tucumán–Lima a partir de marzo de 2026

El Ente Tucumán Turismo (ETT) confirmó que la aerolínea LATAM Airlines dejará de operar el vuelo Tucumán–Lima a partir del 29 de marzo de 2026. La empresa comunicó que la decisión responde a una combinación de ajustes operativos y al incremento de los costos asociados a la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, aplicada en el Aeropuerto Jorge Chávez de la capital peruana.

La cancelación no solo afecta la salida directa de Tucumán hacia Lima, sino que se enmarca en una revisión más amplia de la red internacional de la compañía, que alcanza a otras cinco rutas que opera o tenía previsto poner en marcha durante el primer trimestre del próximo año.

De esta manera, el enlace que funcionaba como conexión con distintos destinos de la región y del mundo a través del hub peruano dejará de estar disponible para los pasajeros tucumanos.

En una carta enviada a las autoridades provinciales, LATAM Airlines reconoció el acompañamiento del Gobierno de Tucumán y el trabajo compartido que se realizó para facilitar la operatividad de la ruta. Al mismo tiempo, explicó que la combinación de nuevos costos aeroportuarios en Lima y la necesidad de ordenar su esquema de vuelos obligaron a la empresa a replantear parte de su operación internacional, con impacto directo sobre el tramo que une Tucumán con la capital peruana.

La implementación de la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez elevó los gastos vinculados al uso de la terminal, lo que, sumado a la reconfiguración general de la red, derivó en la decisión de levantar la ruta.

La compañía señaló que estos factores hacen inviable sostener el servicio en las condiciones actuales.

Motivos económicos detrás de la decisión empresaria.

Desde el Gobierno de la Provincia remarcaron que la postura oficial es mantener canales de diálogo abiertos con la empresa, con el objetivo de atenuar el impacto sobre el turismo y los usuarios frecuentes de la ruta. La conexión con Lima se había consolidado como una opción clave para quienes buscaban enlazar Tucumán con otros destinos internacionales mediante una única escala.

Las autoridades del Ente Tucumán Turismo enfatizaron que la prioridad es cuidar la conectividad internacional del destino, garantizar previsibilidad para los pasajeros que ya utilizan este tramo y trabajar en alternativas que permitan sostener el flujo turístico y comercial.

En ese marco, se planteó la necesidad de seguir gestionando con distintas aerolíneas y organismos del sector para que la provincia no pierda el lugar que ganó en el mapa de los vuelos internacionales.

Aunque la fecha de finalización del servicio ya está definida por LATAM Airlines, la administración provincial insiste en una estrategia de negociación y búsqueda de soluciones, con la mirada puesta en que la cancelación del vuelo no signifique un retroceso en el proceso de integración aérea del NOA con la región y con otros mercados del mundo.