Lanzan el Curso de Pintura en Obra en Concepción

La Municipalidad de Concepción puso en marcha un Curso de Pintura en Obra que busca sumar herramientas concretas para la inserción laboral. La iniciativa se desarrolla a través de la Dirección de Empleo y se lleva adelante en articulación con la empresa Sinteplast, como parte de una estrategia local orientada a formación práctica y empleabilidad.

Articulación público-privada para sumar oficios

El esquema de trabajo tiene como objetivo de sumar capacitación técnica a un oficio con demanda. El curso se enmarca en una dinámica de capacidades aplicadas, pensada para que los participantes incorporen conocimientos transferibles al ámbito laboral.

La capacitación integra el programa Impulsar Concepción, una línea que apunta a fortalecer habilidades y abrir oportunidades de empleo. En ese marco, el curso propone herramientas técnicas orientadas a mejorar perfiles, ampliar posibilidades de contratación y facilitar el ingreso al mundo del trabajo.

Formación y desarrollo de capacidades en la comunidad

Desde el municipio que lidera el doctor Alejandro Molinuevo se remarcó que el objetivo de este tipo de acciones es sostener políticas de capacitación continua para acompañar el desarrollo de capacidades en la comunidad, con una mirada enfocada en empleo y oficios.