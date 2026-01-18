La veda de pesca deportiva rige en todos los cursos de agua provinciales

En plena temporada de verano, la provincia volvió a poner la mira en el cumplimiento de la veda de pesca deportiva vigente en todos los ríos y cursos de agua.

En las últimas horas, un operativo realizado en el Río Salí, a la altura de Erín (departamento Leales), terminó con actas por pesca ilegal y la liberación de ejemplares hallados en manos de pescadores.

El procedimiento fue llevado adelante por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos de la Secretaría de Producción, junto con la División de Delitos Rurales y Ambientales de Leales. Allí se liberaron siete bagres y se realizaron apercibimientos a personas con cañas. Además, se labraron infracciones por el uso de elementos prohibidos y por tenencia de cañas en plena actividad de pesca.

La veda rige desde el 12 de diciembre de 2025 y alcanza a todas las especies de fauna ictícola en ríos y cursos de agua temporarios o permanentes dentro del ámbito provincial, incluyendo el sector tucumano del embalse Termas del Río Hondo.

Las autoridades advirtieron que los controles continuarán y que, ante infracciones, se procederá al secuestro de elementos y vehículos utilizados, además de las multas correspondientes.

La medida se enmarca en la Ley Provincial N.º 6.292, que habilita a la Dirección a disponer restricciones y actuar conforme a la normativa vigente.