La UNT suma actividades al verano 2026

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) presentó una agenda de verano 2026 con propuestas deportivas, recreativas y culturales pensadas para distintas edades.

La programación incluye actividades en la Facultad de Educación Física (FACDEF), opciones al aire libre en la Reserva Experimental Horco Molle y el Parque Sierra de San Javier, y una nueva edición de los Talleres de Verano coordinados por la Secretaría de Extensión Universitaria.

FACDEF: natación por niveles y colonia para chicos y chicas

En el predio de FACDEF (avenida Benjamín Aráoz 751), la universidad concentró dos propuestas principales:

Escuela de Natación: funciona de lunes a viernes, de 15 a 18 , con turnos de una hora organizados por niveles, en la pileta de la facultad.

Colonia de Verano FACDEF “La Nueva Era”: se desarrolla del 15 de diciembre al 31 de enero, de 9:30 a 12:30, destinada a niños y niñas de 4 a 15 años, con deportes, recreación, talleres, pileta y actividades festivas.

Para informes y consultas, se indicó atención en el Departamento de Educación Física, frente a la pileta, los lunes, miércoles y viernes de 9 a 12.

Horco Molle y San Javier: horarios de verano, circuitos guiados y senderos para visitas diurnas.

Horco Molle y San Javier: horarios de verano y senderos habilitados

En el plano de naturaleza y recreación, la Reserva Experimental Horco Molle —dependiente de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo— ajustó su horario estival: abre de 10 a 20. Las visitas se ofrecen en dos modalidades:

Sector autoguiado , dentro del horario de apertura.

Circuito guiado, solo con personal de la Reserva, con salidas cada una hora desde las 10 hasta la última visita de la tarde (alrededor de 18:45), con duración aproximada de una hora.

La Reserva habilitó contacto por WhatsApp (solo texto): 381 425-0936. Para el Jardín Botánico, el ingreso requiere reserva previa por cupos.

A pocos kilómetros, el Parque Sierra de San Javier aparece como opción para caminatas y recreación diurna. Se informó una superficie protegida de 14.174 hectáreas (el 74% de la sierra) y la presencia de ecosistemas de Yungas, con fauna abundante (alrededor de 400 especies de vertebrados y más de 200 especies de aves).

Entre los recorridos destacados:

Sendero del Funicular: baja exigencia, 1.600 metros y unos 25 minutos .

Cascada del río Noque: 1 kilómetro , cerca de 30 minutos , siguiendo el curso del río hasta el salto de agua.

Senda Puerta del Cielo: esfuerzo moderado, 2 kilómetros y alrededor de 2 horas en ascenso, conecta Horco Molle con San Javier.

Senda Cuesta Vieja: intensidad media, 3 kilómetros y unas 2 horas, combinando cauce del río y ascenso sostenido.

La universidad remarcó pautas de uso responsable: no recolectar flora, no encender fuego fuera de áreas habilitadas, evitar ruidos, retirar residuos y extremar precauciones en días de lluvias.

Habrá disciplinas artísticas, idiomas, informática, lengua de señas e inteligencia artificial, en sedes del EPAM y el Virla.

Verano con formación: más de 60 talleres abiertos

La Secretaría de Extensión Universitaria relanzó los Talleres de Verano 2026, coordinados por la Dirección de Educación No Formal, con más de 60 propuestas para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Habrá talleres de danza, teatro, música, idiomas, informática, lengua de señas, reciclado, escritura, fotografía, pintura, corte y confección, defensa personal, huerta ecológica, inteligencia artificial, entre otros, incluyendo opciones con salida laboral.

Las actividades se desarrollarán desde enero hasta mediados de febrero en el EPAM y el Centro Cultural Virla. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 5 de enero, de forma presencial en Virgen de la Merced 417, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19.