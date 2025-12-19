La UNT distinguió a Baglietto y Vitale y reconoció a Guersman

En la sala del Honorable Consejo Superior, y en la antesala del Megaconcierto de Navidad 2025, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) distinguió como Visitantes Ilustres a los músicos Juan Carlos Baglietto y Héctor Facundo “Lito” Vitale, en un acto que puso en primer plano el valor del arte, la cultura y el compromiso social dentro de la vida universitaria.

La ceremonia fue encabezada por el rector, ingeniero Sergio Pagani y la vicerrectora, doctora Mercedes Leal, con la presencia de autoridades universitarias, integrantes del Consejo Superior, docentes, estudiantes, invitados especiales y público en general.

En el mismo encuentro, la UNT entregó un reconocimiento a la trayectoria al maestro Gustavo Guersman, director de la Orquesta Juvenil de la UNT, destacando su extensa labor al frente de un proyecto cultural y formativo que sostiene cuatro décadas de trabajo.

“Ha sido un acto muy emotivo y muy importante para nosotros”, expresó Pagani, al subrayar la dedicación de Guersman al frente de la Orquesta Juvenil de la UNT y agradecer su aporte tanto en lo artístico como en lo humano. En esa línea, también remarcó que para la Universidad “es un honor contar con artistas de la trayectoria de Baglietto y Vitale” en el marco del Megaconcierto de Navidad 2025.

Al inicio, se dio lectura a la resolución rectoral que reconoció la trayectoria del maestro, seguida de la entrega del diploma y los atributos institucionales.

Al tomar la palabra, el director de la Orquesta Juvenil de la UNT definió la distinción como “una caricia al alma” y agradeció a la Universidad por sostener durante tantos años un proyecto cultural que, según señaló, “también sostiene una red social para la provincia y el país”.

En su intervención, Guersman recordó que la orquesta cumple 40 años, de los cuales 35 estuvo al frente, y remarcó el valor formativo de la música para que los jóvenes “puedan mirar la realidad con otra perspectiva”.

Además, señaló que el Megaconcierto de Navidad tendrá un significado especial por tratarse de una despedida personal.

El rector valoró el aporte del músico "Lito" Vitale en la cultura argentina.

Luego, se leyeron las resoluciones mediante las cuales la UNT declaró Visitantes Ilustres a Baglietto y a Vitale.

En el caso de Juan Carlos Baglietto, la distinción resaltó su papel central en la historia cultural argentina contemporánea, su aporte a la Trova Rosarina y su compromiso artístico y social. Visiblemente emocionado, el músico compartió un recuerdo ligado a Tucumán: “Mi primera salida de Rosario fue a Tucumán, cuando todavía no era conocido. De eso hace más de 45 años”.

“Nos asombra gratamente el interés que genera y ojalá que el Megaconcierto sea un acto popular, donde la gente se apropie de la fiesta”.

Con la mirada puesta en el concierto, el artista valoró el desafío de trabajar junto a la Orquesta Juvenil de la UNT y destacó el rol del maestro Guersman en la conducción del proyecto: “Hay una suma de voluntades enorme que tiene que coincidir, y estoy seguro de que va a ser una experiencia feliz para todos”, afirmó.

Sobre el repertorio del Megaconcierto de Navidad 2025, adelantó un recorrido amplio por la música popular argentina, con tangos, folclore, rock y canción popular, además de temas propios de distintas etapas de su carrera junto a Lito Vitale: “Es una mezcla de todo lo que somos como argentinos”, señaló.

Por su parte, la resolución que distinguió a “Lito” Vitale subrayó su trayectoria como pianista, compositor, arreglador y productor, y remarcó su versatilidad estética, su espíritu innovador y su aporte a la valorización y proyección de la música argentina, reconocido a nivel nacional e internacional.

En la oportunidad, la vicerrectora Leal destacó el carácter simbólico de la distinción y del Megaconcierto, que se realiza por segundo año consecutivo en el Parque Prebisch: “Estamos muy felices de poder otorgar esta distinción a dos grandes de la música argentina, con los que muchos de nosotros crecimos y soñamos”, señaló, y remarcó la importancia de transmitir ese legado cultural a las nuevas generaciones como parte de la formación ciudadana.

En el mismo sentido, convocó a la ciudadanía a sumarse al evento: “Son músicos que han trascendido el tiempo y las generaciones. Por eso creemos que el concierto de mañana será un acto político-cultural muy importante, al que invitamos a toda la ciudadanía para compartir un momento de felicidad colectiva”.

Ambos artistas recibieron el diploma que los acredita como Visitantes Ilustres de la Universidad Nacional de Tucumán, firmaron el Libro de Oro de la institución y compartieron un mensaje con la comunidad universitaria.

El acto concluyó con palabras del rector, quien invitó a participar del Megaconcierto de Navidad en el Parque Prebisch como una propuesta abierta para celebrar la música popular argentina, la cultura y el encuentro.