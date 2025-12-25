La UNT activa más de 10 licitaciones y obras con fondos propios

Con una agenda concentrada entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) impulsa un esquema de licitaciones y obras orientado a mejorar infraestructura académica, servicios y espacios comunes. El plan se sostiene con fondos propios y con una estrategia de ordenamiento presupuestario, según detalló el ingeniero Sergio Mohamed, secretario de Obras y Planificación.

En un contexto económico restrictivo y con recortes a nivel nacional, la casa de estudios definió sostener una política activa de inversión en infraestructura universitaria, combinando intervenciones en facultades, áreas de circulación, espacios culturales y proyectos de bienestar para la comunidad.

De acuerdo con lo informado, la UNT atraviesa 10 licitaciones: nueve vinculadas a obras y una destinada a la compra de equipamiento estratégico. En ese marco, Mohamed remarcó el volumen de trabajo y el horizonte de planificación, al señalar: “Estamos hablando de mucho movimiento, mucho trabajo y una planificación muy clara que mira al 2026”.

Dentro del paquete de acciones ya licitadas o próximas a licitarse, se incluyen:

Provisión de un nuevo equipo de aire acondicionado para el Teatro Alberdi , con el objetivo de mejorar condiciones de uso en uno de los espacios culturales más representativos de la universidad.

Modificaciones en aulas y en el denominado “pasillo cero” de la Facultad de Psicología .

Obras de reformulación del área de cocheras y sectores posteriores del Rectorado, para mejorar funcionalidad y circulación en zonas de uso cotidiano.

En la agenda inmediata figura una licitación considerada de alto impacto urbano y comunitario: las plazas de acceso al Centro Universitario Dr. Julio Prebisch, un punto neurálgico del circuito universitario y su vínculo con la comunidad.

Entre enero y febrero se prevén licitaciones como la climatización de la pileta de Educación Física y trabajos en accesos y plazas del Centro Prebisch.

Durante el verano se prevén licitaciones de fuerte incidencia por monto e impacto directo:

Climatización de la pileta de la Facultad de Educación Física , prevista para enero , una obra señalada como largamente esperada.

Intervenciones en la plaza central y los accesos al Parque Prebisch, con foco en circulación y espacios de encuentro.

Además, se trabaja en proyectos que podrían licitarse en febrero, entre ellos:

Un nuevo núcleo de servicios en el Centro Prebisch (con centro de monitoreo, bar y otras prestaciones).

Una guardería materno-infantil en el Centro Herrera, con perfil social y de bienestar.

Según el detalle oficial, la UNT cuenta con 11 obras en ejecución publicitadas, a las que se suman trabajos realizados por administración, lo que sostiene una dinámica de obra constante en distintos frentes.

En el repaso, Mohamed subrayó que el esquema se financia con fondos propios, incluso en proyectos donde se perdió apoyo nacional. Entre ellos, mencionó la obra de Bioquímica, que tiene un 50% de avance y cuya inauguración está prevista para abril de 2026.