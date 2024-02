La situación hidrica en la provincia fue analizada

Tres temas sobre la situación hídrica en la provincia de Tucumán, se analizarón en una reunión ampliada en la Legislatura que presidió el titular del cuerpo, contador Miguel Acevedo y participaron funcionarios del Ministerio de Obras y Servicios Publico de la provincia junto a legisladores de distintas bancas.

Oficialmente se informó que se trato la “finalización de obra que se estaba llevando a cabo en El Cadillal, así como la presentación de una nueva obra que beneficiará a todo el sector productivo y a la comunidad en general.

Se analizó el caudal de agua del dique, ya que el nivel de cota está en un punto alto para la época, y se entiende que no habrá problemas para el sector industrial. Las lluvias que se esperan mantendrán la cota en el nivel necesario.

Por último, también se trató sobre los reclamos de la ciudadanía a la SAT por el color turbio que hubo en algunas zonas, desde la institución, aseguran que los estudios de laboratorio arrojan que el agua es potable y que la turbiedad se debe al arrastre de sedimentos que sale del dique”.

Acompañaron a Acevedo, el presidente subrogante, Sergio Mansilla; vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano y el secretario de la Cámara, Claudio Pérez. En tanto el ministro de Obras Públicas, Santiago Yanotti estuvo junto al secretario de Obras Públicas, Juan Luis Pérez; el director Provincial del Agua, Juan Saravia; el secretario de Energía, Ricardo Ascarate el director titular presidente de la SAT, Marcelo Caponio, el secretario de desarrollo productivo, Eduardo Castro y la directora de Recursos Hídricos, Lucía Medina. Los legisladores fueron Carlos Najar, Walter Berarducci, Silvia Elías de Pérez; Agustín Romano Norri, Claudio Viña, Alejandra Cejas, Manuel Courel, Ricardo Bussi, Rodolfo Ocaranza, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Raquel Nievas, Sara Lazarte, Gabriel Yedlin, Roque Tobías Álvarez, Mario Leito, Nancy Bulacio, Carolina Vargas Aignasse, Sandra Figueroa y José Saleme.

Yanoti al hablar del estado de situación de la presa explicó que “la obra está terminada pero aún falta realizar una obra complementaria para evitar filtraciones”. Aclaró que " no hay riesgo de desborde ni colapso y que el nivel irá subiendo gradualmente”. Sobre la turbiedad del agua precisó que “esa agua estaba igualmente tratada, pero no es lo normal. Tiene que salir transparente. Lo que le digo a la gente es que se quede tranquila, que el agua está tratada. No es agua que no sea apta para consumo humano, por lo cual se podría tomar en forma transitoria. Y entiendo que ya está solucionado. Hemos empezado a medir la calidad del agua y, aparte, han bajado los reclamos. Esperamos que pronto ya esté solucionado definitivamente”.El presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, legislador Tulio Caponio indicó que “no hay ninguna problemática que pueda afectar el agua. Hoy la situación del agua potable para la provincia de Tucumán es totalmente distinta a la de 20 días atrás, gracias a Dios por las lluvias que se produjeron en toda la provincia y que permitió que el Dique El Cadillal aumente sus cotas de llenado.

Gracias a esto, según los informes de los miembros de la SAT, es que ya prácticamente estaría solucionado el problema del agua, de la turbidez que había en el agua, y que todo lo que quedaría es más que nada residual”. Continuó señalando que “que hay que limpiar los tanques de agua de las casas, que hay que terminar de limpiar las cañerías de la ciudad para que todo eso esté solucionado, que era un grave problema que tenían los ciudadanos. El agua siempre fue potable, según análisis que realizaron con el Ministerio de Salud fueron positivos. Solamente era una cuestión de turbidez por una cuestión de oxidación del agua”. Vicegobernador, agradeció la presencia de las autoridades y remarcó “la importancia del diálogo y pluralidad de voces para comprender plenamente los desafíos y las oportunidades de colaboración desde el Poder Legislativo”.